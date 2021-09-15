https://tr.sputniknews.com/20210915/istanbulda-kazaya-yardim-edenlerin-arasina-otomobil-daldi-1-olu-6-yarali-1048911975.html

İstanbul'da kazaya yardım edenlerin arasına otomobil daldı: 1 ölü, 6 yaralı

İstanbul'da kazaya yardım edenlerin arasına otomobil daldı: 1 ölü, 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin yardımına giden vatandaşların arasına arkadan gelen başka bir otomobil daldı. Kazada 1 kişi hayatını... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T03:56+0300

2021-09-15T03:56+0300

2021-09-15T04:00+0300

türkiye

polis

otoyol

kaza

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Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp savrularak orta şeritte durdu. O sırada yoldan geçen vatandaşlar kaza yapan aracın sürücüsüne yardıma koştu. Bu sırada arkadan hızla gelen araç duramayarak kaza yapan araca ve yardım için duran vatandaşlara çarptı.Kazada kimlikleri henüz belli olmayan 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden şahıs, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında Kuzey Marmara otoyolu Başakşehir mevkii Basın Ekspres istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü

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polis, otoyol, kaza