https://tr.sputniknews.com/20210915/isten-cikip-evine-giden-kadin-sokak-kavgasinda-kazara-vuruldu-1048943246.html

İşten çıkıp evine giden kadın, sokak kavgasında kazara vuruldu

İşten çıkıp evine giden kadın, sokak kavgasında kazara vuruldu

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen şahıslar sokak ortasında işten evine giden kadını kazara vurarak yaraladı. Polis olayla ilgili... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T23:30+0300

2021-09-15T23:30+0300

2021-09-15T23:30+0300

türkiye

samsun

silahlı kavga

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Olay, saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Büyük Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin S.(19) ile Yasin S. kavga ettikleri Azeri uyruklu Fuzuli Ş. ile kavga etti. Selahattin S., Fuzuli Ş.'yi kovalamaca sırasında tabancayla ateş açarak silahlı saldırı düzenledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri o sırada işten çıkıp evine giden Kader U.(40) adlı kadının sol bacağına isabet ederek yaraladı. Yaralı kadın 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Selahattin S. ile Yasin S. kovaladıkları Fuzuli Ş.'yi darp sonucu kafasından yaraladı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fuzuli Ş. tedavi altına alındı. Motosikletli Yunus polisleri silahla ateş açarak Kader U.'yu kazara yaralayıp olay yerinden kaçan Selahattin S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosu ekipleri de Yasin S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, Büyük Camii etrafında suçta kullanılan silahı aradı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

türkiye

samsun

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samsun, silahlı kavga