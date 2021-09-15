Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210915/isten-cikip-evine-giden-kadin-sokak-kavgasinda-kazara-vuruldu-1048943246.html
İşten çıkıp evine giden kadın, sokak kavgasında kazara vuruldu
İşten çıkıp evine giden kadın, sokak kavgasında kazara vuruldu
Samsun'da yabancı uyruklu bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen şahıslar sokak ortasında işten evine giden kadını kazara vurarak yaraladı. Polis olayla ilgili... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T23:30+0300
2021-09-15T23:30+0300
türkiye
samsun
silahlı kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048943217_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_17e6a21f83ce520ef88f5e2fc2c2561d.jpg
Olay, saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Büyük Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin S.(19) ile Yasin S. kavga ettikleri Azeri uyruklu Fuzuli Ş. ile kavga etti. Selahattin S., Fuzuli Ş.'yi kovalamaca sırasında tabancayla ateş açarak silahlı saldırı düzenledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri o sırada işten çıkıp evine giden Kader U.(40) adlı kadının sol bacağına isabet ederek yaraladı. Yaralı kadın 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Selahattin S. ile Yasin S. kovaladıkları Fuzuli Ş.'yi darp sonucu kafasından yaraladı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fuzuli Ş. tedavi altına alındı. Motosikletli Yunus polisleri silahla ateş açarak Kader U.'yu kazara yaralayıp olay yerinden kaçan Selahattin S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosu ekipleri de Yasin S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, Büyük Camii etrafında suçta kullanılan silahı aradı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
türkiye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048943217_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_8ebc575a57b8eb4c3e7d77c9635e32a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samsun, silahlı kavga

İşten çıkıp evine giden kadın, sokak kavgasında kazara vuruldu

23:30 15.09.2021
© İHA / MUHAMMER AYSamsun'da yabancı uyruklu bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen şahıslar sokak ortasında işten evine giden kadını kazara vurarak yaraladı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Samsun'da yabancı uyruklu bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen şahıslar sokak ortasında işten evine giden kadını kazara vurarak yaraladı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© İHA / MUHAMMER AY
Abone ol
Samsun'da yabancı uyruklu bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen şahıslar sokak ortasında işten evine giden kadını kazara vurarak yaraladı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olay, saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Büyük Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin S.(19) ile Yasin S. kavga ettikleri Azeri uyruklu Fuzuli Ş. ile kavga etti. Selahattin S., Fuzuli Ş.'yi kovalamaca sırasında tabancayla ateş açarak silahlı saldırı düzenledi.
Tabancadan çıkan kurşunlardan biri o sırada işten çıkıp evine giden Kader U.(40) adlı kadının sol bacağına isabet ederek yaraladı. Yaralı kadın 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Selahattin S. ile Yasin S. kovaladıkları Fuzuli Ş.'yi darp sonucu kafasından yaraladı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fuzuli Ş. tedavi altına alındı.
Motosikletli Yunus polisleri silahla ateş açarak Kader U.'yu kazara yaralayıp olay yerinden kaçan Selahattin S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosu ekipleri de Yasin S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, Büyük Camii etrafında suçta kullanılan silahı aradı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
000002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:13Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Haller, Marco van Basten'in 29 yıllık rekorunu kırdı
00:12Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis: Kürtaj cinayettir
00:02Rus Dışişleri’nden Koreli taraflara diyalog çağrısı
00:00ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye ve Katar, Kabil'den normal uçuşların da başlaması için çalışıyor
DünLavrov: ABD’den, Duma seçimlerine müdahaleyle ilgili delillere vereceği tepkiyi bekliyoruz
Dünİşten çıkıp evine giden kadın, sokak kavgasında kazara vuruldu
DünAnadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
DünAvrupa Parlamentosu, 5 milyar euroluk Brexit fonunu onayladı
DünSergen Yalçın: Dortmund'a karşı bu seviyede oynuyorsak diğer takımlarla da rahat rahat oynarız
DünAB 'nitelikli göçmenleri' çekmek için mavi kart uygulamasını esnetti
DünErgin Ataman'dan Stefan Kuntz eleştirisi: Türk futbolunun aşağılanmasıdır
DünLazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri: Fatih Terim takip ettiğim hocalardan biri
Dünİsrail tehcirini dünyaya duyuran Filistinli kardeşler Time'ın en etkili 100 kişi listesinde
DünİBB Meclisi'nde AK Partili üye ile İYİ Partili Yıldız arasında 'CS GO' tartışması
DünAntalyalı üretici: Ben fasulyeyi buradan 5 TL’ye veriyorum İstanbul’da markette nasıl 20 TL oluyor
DünHilal Kaplan 'Yılın Kitabı' ödülünü aldı
DünBeşiktaş 'Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı
DünObama: Başkan olarak ilk yurtdışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı
DünSağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti
DünSelçuk Bayraktar: Bayraktar TB2 gizli yürütülen bir projeydi