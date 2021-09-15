https://tr.sputniknews.com/20210915/kadikoyde-cami-yakma-girisimi-supheli-araniyor-1048910923.html

Kadıköy'de cami yakma girişimi: Şüpheli aranıyor

Kadıköy'de cami yakma girişimi: Şüpheli aranıyor

Kadıköy'de bir cami, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılmak istendi. Yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü. Polis, camiyi yakmaya çalışan... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T02:33+0300

2021-09-15T02:33+0300

2021-09-15T02:33+0300

yaşam

kadıköy

istanbul valiliği

cami

kundaklama

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Olay, Kadıköy'de bulunan Acıbadem Mahallesi Faik Paşa Camisi'nde yaşandı.Vakit namazı esnasında ibadethaneden duman yükselmeye başladı. Çevredekiler polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.Alevler, cemaat tarafından yangın tüpleri ile büyümeden söndürüldü. Güvenlik kamerası kayıtları incelendi.İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.20 sıralarında Kadıköy ilçemizin Acıbadem Mahallesi Faik Paşa Camisi'nin kadınların namaz kıldığı bölümünde, kimliği meçhul bir kadın tarafından yangın çıkarmak suretiyle kundaklama girişiminde bulunulmuştur" denildi.

kadıköy

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kadıköy, istanbul valiliği, cami, kundaklama