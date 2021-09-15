https://tr.sputniknews.com/20210915/kayip-ihbarinda-bulunmustu-esini-bosanmak-istedigi-icin-oldurdugu-ortaya-cikti-1048937508.html
Kayıp ihbarında bulunmuştu: Eşini boşanmak istediği için öldürdüğü ortaya çıktı
Kayıp ihbarında bulunmuştu: Eşini boşanmak istediği için öldürdüğü ortaya çıktı
Tokat'ta, kayıp ihbarında bulunduğu eşi Kadriye Alper'i boğarak öldüren Murat Alper'in, ifadesinde, cinayeti eşinin boşanmak istemesi nedeniyle işlediğini... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T19:13+0300
2021-09-15T19:13+0300
2021-09-15T19:13+0300
türkiye
tokat
boşanma
cinayet
öldürme
zile
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Tokat'ın Zile ilçesinde, 10 Eylül'de, polise başvuran tekstil işçisi Murat Alper, boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper'e ulaşamadığını belirterek, kayıp ihbarında bulundu.Zile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Alper'in bulunması için çalışma başlattı. Dün eşinin telefonundan yakınlarına 'İyiyim' mesaj gönderdiği tespit edilen Murat Alper, polis ekiplerince gözaltına alındı.Sorguda eşini boğduğunu itiraf eden Alper, cesedini de ilçe çöplüğü yakınındaki hafriyat alanına gömdüğünü söyledi. Alper'in itirafı üzerine yapılan aramada, 2 çocuk annesi Kadriye Alper'in cesedine ulaşıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Alper, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kadriye Alper'in cenazesi ise ilçeye bağlı Boldacı köyünde toprağa verildi.Murat Alper'in, ifadesinde, boşanmak istediğini söyleyen eşiyle tartıştıklarını, sonrasında sinirlenip, boğarak öldürdüğünü anlattığı belirtildi.Kadriye Alper'in köydeki mezarını ziyaret eden dayısının oğlu Alper Altun ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Biz ağabey- kardeş gibi büyüdük. Kadriye bu evliliği baştan beri istemiyordu zaten. Kocasının gizli bir psikopat olduğunu kendisine de söylemiştim. Bu adamın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını almasını istiyoruz. Planlayarak, tasarlayarak işlenmiş bir cinayet var. Hakimlerimizden beklentimiz bu yönde. Kadriye'yi kurtaramadık" dedi.
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tokat, boşanma, cinayet, öldürme, zile
Kayıp ihbarında bulunmuştu: Eşini boşanmak istediği için öldürdüğü ortaya çıktı
Tokat'ta, kayıp ihbarında bulunduğu eşi Kadriye Alper'i boğarak öldüren Murat Alper'in, ifadesinde, cinayeti eşinin boşanmak istemesi nedeniyle işlediğini söylediği belirtildi. Kadriye Alper'in dayısının oğlu Alper Altun da "Murat Alper, gizli bir psikopattı. Kadriye, evliliği baştan beri istemiyordu" dedi.
Tokat'ın Zile ilçesinde, 10 Eylül'de, polise başvuran tekstil işçisi Murat Alper, boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper'e ulaşamadığını belirterek, kayıp ihbarında bulundu.
Zile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Alper'in bulunması için çalışma başlattı. Dün eşinin telefonundan yakınlarına 'İyiyim' mesaj gönderdiği tespit edilen Murat Alper, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sorguda eşini boğduğunu itiraf eden Alper, cesedini de ilçe çöplüğü yakınındaki hafriyat alanına gömdüğünü söyledi. Alper'in itirafı üzerine yapılan aramada, 2 çocuk annesi Kadriye Alper'in cesedine ulaşıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Alper, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kadriye Alper'in cenazesi ise ilçeye bağlı Boldacı köyünde toprağa verildi.
Murat Alper'in, ifadesinde, boşanmak istediğini söyleyen eşiyle tartıştıklarını, sonrasında sinirlenip, boğarak öldürdüğünü anlattığı belirtildi.
Kadriye Alper'in köydeki mezarını ziyaret eden dayısının oğlu Alper Altun ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Biz ağabey- kardeş gibi büyüdük. Kadriye bu evliliği baştan beri istemiyordu zaten. Kocasının gizli bir psikopat olduğunu kendisine de söylemiştim. Bu adamın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını almasını istiyoruz. Planlayarak, tasarlayarak işlenmiş bir cinayet var. Hakimlerimizden beklentimiz bu yönde. Kadriye'yi kurtaramadık" dedi.