https://tr.sputniknews.com/20210915/kayip-ihbarinda-bulunmustu-esini-bosanmak-istedigi-icin-oldurdugu-ortaya-cikti-1048937508.html

Kayıp ihbarında bulunmuştu: Eşini boşanmak istediği için öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp ihbarında bulunmuştu: Eşini boşanmak istediği için öldürdüğü ortaya çıktı

Tokat'ta, kayıp ihbarında bulunduğu eşi Kadriye Alper'i boğarak öldüren Murat Alper'in, ifadesinde, cinayeti eşinin boşanmak istemesi nedeniyle işlediğini... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T19:13+0300

2021-09-15T19:13+0300

2021-09-15T19:13+0300

türkiye

tokat

boşanma

cinayet

öldürme

zile

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Tokat'ın Zile ilçesinde, 10 Eylül'de, polise başvuran tekstil işçisi Murat Alper, boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper'e ulaşamadığını belirterek, kayıp ihbarında bulundu.Zile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Alper'in bulunması için çalışma başlattı. Dün eşinin telefonundan yakınlarına 'İyiyim' mesaj gönderdiği tespit edilen Murat Alper, polis ekiplerince gözaltına alındı.Sorguda eşini boğduğunu itiraf eden Alper, cesedini de ilçe çöplüğü yakınındaki hafriyat alanına gömdüğünü söyledi. Alper'in itirafı üzerine yapılan aramada, 2 çocuk annesi Kadriye Alper'in cesedine ulaşıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Alper, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kadriye Alper'in cenazesi ise ilçeye bağlı Boldacı köyünde toprağa verildi.Murat Alper'in, ifadesinde, boşanmak istediğini söyleyen eşiyle tartıştıklarını, sonrasında sinirlenip, boğarak öldürdüğünü anlattığı belirtildi.Kadriye Alper'in köydeki mezarını ziyaret eden dayısının oğlu Alper Altun ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Biz ağabey- kardeş gibi büyüdük. Kadriye bu evliliği baştan beri istemiyordu zaten. Kocasının gizli bir psikopat olduğunu kendisine de söylemiştim. Bu adamın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını almasını istiyoruz. Planlayarak, tasarlayarak işlenmiş bir cinayet var. Hakimlerimizden beklentimiz bu yönde. Kadriye'yi kurtaramadık" dedi.

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tokat, boşanma, cinayet, öldürme, zile