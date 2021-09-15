https://tr.sputniknews.com/20210915/kaymakci-gonlumden-gecen-turkiyede-her-eve-iki-raket-her-yerleskeye-bir-tenis-kortu-1048922444.html

Kaymakcı: Gönlümden geçen Türkiye'de her eve iki raket, her yerleşkeye bir tenis kortu

Kaymakcı: Gönlümden geçen Türkiye'de her eve iki raket, her yerleşkeye bir tenis kortu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, spor ve tenisin herkesin hayatının bir parçası olması gerektiğini belirterek, AB Başkanlığı olarak bu tür projelere... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T13:27+0300

2021-09-15T13:27+0300

2021-09-15T13:27+0300

ab

faruk kaymakcı

tenis

erasmus

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Kaymakcı, bir otelde gerçekleştirilen Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında desteklenen Türkiye Tenis Federasyonunun yürütücüsü olduğu "Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz" projesinin zirve toplantısına katıldı. 81 ilden 150 gencin katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasını yapan Kaymakcı, sporun herkesin hayatını ilgilendirdiğini belirterek, "Tenis ve spor hayatımızın bir parçası olmalı" dedi. Bugün iş çıkışında tenis oynamaya gideceğini ifade eden Kaymakcı, spora, hayatın bir parçası olarak bakılması gerektiğini söyledi. Kaymakcı, "Tenis mezara girene kadar yapabileceğiniz ender sporlardan biri" ifadesini kullandı. Demokratik ve katılımcı olmasından dolayı projeyi gerçekten sevdiğini ve önemsediğini dile getiren Kaymakcı, "Gerçekten ülkelerin başarısında da bu tür başarılı kararların ve saydam kararların ülkeleri ne kadar yücelttiğini biliyoruz" diye konuştu. Kaymakcı, AB Başkanlığı olarak bu tür projelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Türkiye'nin Erasmus programına 2021-2027 döneminde de katılacağını kaydeden Kaymakcı, Erasmus programının bütçesinin 2 kattan daha fazla artırıldığını, 28.5 milyar euro'ya çıktığını söyledi. Kaymakcı, 2021-2027 döneminde sadece spor alanındaki bütçenin 550 milyon euro olacağını belirterek, spor projelerine daha fazla ve daha nitelikli başvuru yapılması çağrısında bulundu. Tenisin Türkiye'de yaygınlaştırılması ve bunun için altyapının oluşturulması gerektiğini ifade eden Kaymakcı, "Gönlümden geçen Türkiye'de her eve iki raket, her yerleşkeye bir tenis kortu" dedi. Kaymakcı, konuşmasının ardından Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve programa katılan katılımcı gençlerle salonda tenis maçı yaptı.

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ab, faruk kaymakcı, tenis, erasmus