Kiev'den yeni fikir: Rus gemilerini topluca imha etmek için mayın silahları geliştirmeliyiz

Kiev'de düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında konuşan Vrublevskaya, "Kiev, Karadeniz'deki silah oranı ve muharebe potansiyeli açısından Moskova'dan gözle görülür bir şekilde geride" diyerek Rusya'ya karşı koymak için etkili olacağını düşündüğü 'gemi imha' önerisini sundu.Rus gemilerini toplu halde imha etmek için mayın silahları geliştirilmesi gerektiğini savunan Vrublevskaya, "Bir mayın silahının bedeli 30 bin dolar, bir kruz gemisinin onarım bedeli ise 24 milyon dolar. Bu nedenle mayın silahının daha etkili olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da faaliyet yürüten bilimsel üretim kompleksi 'Kliver' Genel Müdürü Oksana Vrublevskaya, Ukrayna ordusunun Rus gemilerini toplu halde imha etmek için mayın silahları geliştirmesi gerektiğini savundu.
Kiev'de düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında konuşan Vrublevskaya, "Kiev, Karadeniz'deki silah oranı ve muharebe potansiyeli açısından Moskova'dan gözle görülür bir şekilde geride" diyerek Rusya'ya karşı koymak için etkili olacağını düşündüğü 'gemi imha' önerisini sundu.
Rus gemilerini toplu halde imha etmek için mayın silahları geliştirilmesi gerektiğini savunan Vrublevskaya, "Bir mayın silahının bedeli 30 bin dolar, bir kruz gemisinin onarım bedeli ise 24 milyon dolar. Bu nedenle mayın silahının daha etkili olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.