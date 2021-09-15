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Kılıçdaroğlu'na yeni danışman
Kılıçdaroğlu'na yeni danışman
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Prof. Dr. Kemal Üçüncü oldu. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T17:21+0300
2021-09-15T17:21+0300
2021-09-15T17:21+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
danışman
kemal üçüncü
fethi açıkel
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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) görev yapan Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesi Tükolog Prof. Dr. Kemal Üçüncü, CHP AR-GE Bilim, Yönetim, Kültür Platformu Akademik Danışmanlığı'na atandı.Üçüncü'nün ismini CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel'in önerdiği, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu kapsamda onayladığı öğrenildi.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, danışman, kemal üçüncü, fethi açıkel
Kılıçdaroğlu'na yeni danışman
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Prof. Dr. Kemal Üçüncü oldu.
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) görev yapan Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesi Tükolog Prof. Dr.
Kemal Üçüncü, CHP AR-GE Bilim, Yönetim, Kültür Platformu Akademik Danışmanlığı'na atandı.
Üçüncü'nün ismini CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Fethi Açıkel'in önerdiği, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu kapsamda onayladığı öğrenildi.