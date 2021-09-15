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Kılıçdaroğlu'na yeni danışman
Kılıçdaroğlu'na yeni danışman
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Prof. Dr. Kemal Üçüncü oldu. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T17:21+0300
2021-09-15T17:21+0300
politika
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kemal kılıçdaroğlu
danışman
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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) görev yapan Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesi Tükolog Prof. Dr. Kemal Üçüncü, CHP AR-GE Bilim, Yönetim, Kültür Platformu Akademik Danışmanlığı'na atandı.Üçüncü'nün ismini CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel'in önerdiği, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu kapsamda onayladığı öğrenildi.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, danışman, kemal üçüncü, fethi açıkel

Kılıçdaroğlu'na yeni danışman

17:21 15.09.2021
© AA / Kemal CeylanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen Kanaat Önderleri Buluşmasında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA / Kemal Ceylan
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Prof. Dr. Kemal Üçüncü oldu.
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) görev yapan Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesi Tükolog Prof. Dr. Kemal Üçüncü, CHP AR-GE Bilim, Yönetim, Kültür Platformu Akademik Danışmanlığı'na atandı.
Üçüncü'nün ismini CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel'in önerdiği, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu kapsamda onayladığı öğrenildi.
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