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https://tr.sputniknews.com/20210915/kocaelide-bir-kopek-kamyon-uzerinde-seyahat-ederken-goruntulendi-1048917545.html
Kocaeli'de bir köpek, kamyon üzerinde seyahat ederken görüntülendi
Kocaeli'de bir köpek, kamyon üzerinde seyahat ederken görüntülendi
Kocaeli'de halinde olan kamyonun üzerinde bir köpeğin seyahat ettiği görüldü. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T10:17+0300
2021-09-15T10:17+0300
2021-09-15T10:16+0300
yaşam
türkiye
kocaeli
köpek
kamyon
damper
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Kocaeli'de D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonun üzerinde bir köpeğin oturduğu görüntülendi. Köpeğin kamyonun damper kısmına nasıl çıktığı ise bilinmiyor.
kocaeli
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türkiye, kocaeli, köpek, kamyon, damper
Kocaeli'de bir köpek, kamyon üzerinde seyahat ederken görüntülendi
Kocaeli'de halinde olan kamyonun üzerinde bir köpeğin seyahat ettiği görüldü.
Kocaeli'de D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonun üzerinde bir köpeğin oturduğu görüntülendi.
Köpeğin kamyonun damper kısmına nasıl çıktığı ise bilinmiyor.