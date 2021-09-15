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https://tr.sputniknews.com/20210915/kocaelide-bir-kopek-kamyon-uzerinde-seyahat-ederken-goruntulendi-1048917545.html
Kocaeli'de bir köpek, kamyon üzerinde seyahat ederken görüntülendi
Kocaeli'de bir köpek, kamyon üzerinde seyahat ederken görüntülendi
Kocaeli'de halinde olan kamyonun üzerinde bir köpeğin seyahat ettiği görüldü. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T10:17+0300
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yaşam
türkiye
kocaeli
köpek
kamyon
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Kocaeli'de D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonun üzerinde bir köpeğin oturduğu görüntülendi. Köpeğin kamyonun damper kısmına nasıl çıktığı ise bilinmiyor.
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türkiye, kocaeli, köpek, kamyon, damper

Kocaeli'de bir köpek, kamyon üzerinde seyahat ederken görüntülendi

10:17 15.09.2021
© İHAKocaeli'de bir köpek, kamyon üzerinde seyahat ederken görüntülendi
Kocaeli'de bir köpek, kamyon üzerinde seyahat ederken görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© İHA
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Kocaeli'de halinde olan kamyonun üzerinde bir köpeğin seyahat ettiği görüldü.
Kocaeli'de D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonun üzerinde bir köpeğin oturduğu görüntülendi.
Köpeğin kamyonun damper kısmına nasıl çıktığı ise bilinmiyor.
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