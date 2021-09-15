https://tr.sputniknews.com/20210915/kocaelide-bir-kopek-kamyon-uzerinde-seyahat-ederken-goruntulendi-1048917545.html

Kocaeli'de bir köpek, kamyon üzerinde seyahat ederken görüntülendi

Kocaeli'de bir köpek, kamyon üzerinde seyahat ederken görüntülendi

Kocaeli'de halinde olan kamyonun üzerinde bir köpeğin seyahat ettiği görüldü. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T10:17+0300

2021-09-15T10:17+0300

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yaşam

türkiye

kocaeli

köpek

kamyon

damper

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Kocaeli'de D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonun üzerinde bir köpeğin oturduğu görüntülendi. Köpeğin kamyonun damper kısmına nasıl çıktığı ise bilinmiyor.

kocaeli

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türkiye, kocaeli, köpek, kamyon, damper