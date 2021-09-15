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https://tr.sputniknews.com/20210915/koronavirus-geciren-rus-yonetmen-andrey-zvyagintsevin-hayati-tehlikesi-devam-ediyor-1048909677.html
Koronavirüs geçiren Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in hayati tehlikesi devam ediyor
Koronavirüs geçiren Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in hayati tehlikesi devam ediyor
Rus sinemasının yaşayan en önemli isimlerinden olan yönetmen Andrey Zvyagintsev'in koronavirüse bağlı olarak ağır bir akciğer enfeksiyonu geçirdiği ve hayati... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T01:29+0300
2021-09-15T01:31+0300
yaşam
andrey zvyagintsev
koronavirüs
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'Leviathan', 'The Return', 'Loveless' ve 'Elena' gibi yapımlarda imzası bulunan Rus yönetmen ve senarist Andrey Zvyagintsev'in hayati tehlikesinin olduğu açıklandı. Beş seneye yakın bir aradan sonra 'What Happens' adlı yeni filminin çalışmalarına başlayan yönetmen, yaz aylarında koronavirüsüne yakalanmıştı.Beyazperde'nin Zvezda adlı TV kanalının haberinden aktardığına göre, Andrei Zvyagintsev, Almanya'da hastaneye kaldırıldı. TV kanalından yapılan açıklamada, Zvyagintsev'in son korona virüsü testlerinin negatif çıktığı ama doktorların ağır akciğer hasarı teşhisi koyduğu belirtildi.Haberde ayrıca, yönetmenin koronavirüsü sonrasında meydana gelen akciğer hasarının yüzde 90'lar seviyesini gördüğü ve tedavi sürecinin devam ettiği detayları yer alıyor.Durumu ciddi olarak değerlendiren doktorlar, Zvyagintsev'in hayati tehlikeyi atlatamadığını aktardı.
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andrey zvyagintsev, koronavirüs

Koronavirüs geçiren Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in hayati tehlikesi devam ediyor

01:29 15.09.2021 (güncellendi: 01:31 15.09.2021)
© AFP 2021 / LOIC VENANCERus yönetmen Andrey Zvyagintsev
Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AFP 2021 / LOIC VENANCE
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Rus sinemasının yaşayan en önemli isimlerinden olan yönetmen Andrey Zvyagintsev'in koronavirüse bağlı olarak ağır bir akciğer enfeksiyonu geçirdiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
'Leviathan', 'The Return', 'Loveless' ve 'Elena' gibi yapımlarda imzası bulunan Rus yönetmen ve senarist Andrey Zvyagintsev'in hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.
Beş seneye yakın bir aradan sonra 'What Happens' adlı yeni filminin çalışmalarına başlayan yönetmen, yaz aylarında koronavirüsüne yakalanmıştı.
Beyazperde'nin Zvezda adlı TV kanalının haberinden aktardığına göre, Andrei Zvyagintsev, Almanya'da hastaneye kaldırıldı.
TV kanalından yapılan açıklamada, Zvyagintsev'in son korona virüsü testlerinin negatif çıktığı ama doktorların ağır akciğer hasarı teşhisi koyduğu belirtildi.
Haberde ayrıca, yönetmenin koronavirüsü sonrasında meydana gelen akciğer hasarının yüzde 90'lar seviyesini gördüğü ve tedavi sürecinin devam ettiği detayları yer alıyor.
Durumu ciddi olarak değerlendiren doktorlar, Zvyagintsev'in hayati tehlikeyi atlatamadığını aktardı.
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