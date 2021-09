Koronavirüs geçiren Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in hayati tehlikesi devam ediyor

https://tr.sputniknews.com/20210915/koronavirus-geciren-rus-yonetmen-andrey-zvyagintsevin-hayati-tehlikesi-devam-ediyor-1048909677.html

Rus sinemasının yaşayan en önemli isimlerinden olan yönetmen Andrey Zvyagintsev'in koronavirüse bağlı olarak ağır bir akciğer enfeksiyonu geçirdiği ve hayati... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

'Leviathan', 'The Return', 'Loveless' ve 'Elena' gibi yapımlarda imzası bulunan Rus yönetmen ve senarist Andrey Zvyagintsev'in hayati tehlikesinin olduğu açıklandı. Beş seneye yakın bir aradan sonra 'What Happens' adlı yeni filminin çalışmalarına başlayan yönetmen, yaz aylarında koronavirüsüne yakalanmıştı.Beyazperde'nin Zvezda adlı TV kanalının haberinden aktardığına göre, Andrei Zvyagintsev, Almanya'da hastaneye kaldırıldı. TV kanalından yapılan açıklamada, Zvyagintsev'in son korona virüsü testlerinin negatif çıktığı ama doktorların ağır akciğer hasarı teşhisi koyduğu belirtildi.Haberde ayrıca, yönetmenin koronavirüsü sonrasında meydana gelen akciğer hasarının yüzde 90'lar seviyesini gördüğü ve tedavi sürecinin devam ettiği detayları yer alıyor.Durumu ciddi olarak değerlendiren doktorlar, Zvyagintsev'in hayati tehlikeyi atlatamadığını aktardı.

