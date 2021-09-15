https://tr.sputniknews.com/20210915/kremlinden-sosyal-izolasyondaki-putinin-durumuna-iliskin-aciklama-1048924708.html

Kremlin’den sosyal izolasyondaki Putin’in durumuna ilişkin açıklama

Kremlin’den sosyal izolasyondaki Putin’in durumuna ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, yakın çevresinde koronavirüs pozitif kişilerin görülmesi nedeniyle sosyal izolasyon sürecine giren Rusya lideri Putin’in kendini iyi... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T14:21+0300

2021-09-15T14:21+0300

2021-09-15T14:21+0300

dünya

vladimir putin

esad

karantina

kremlin

koronavirüs

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kendini karantinaya alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumuna ilişkin sorular karşısında, “Kendini çok iyi hissediyor, tamamiyle sağlıklı, çalışmayı sürdürüyor. Hem Putin hem de Sputnik V aşısının olağan biçimde çalıştığını söyleyebilirim” dedi.Peskov, Rusya liderine uygulanan Sputnik V aşısına atıfla, “Sputnik V’nin oldukça yüksek düzeyde etkili olduğu kanıtlanmış oldu, Devlet Başkanı Putin’in etkinlik düzeyiyse daha da yüksek” ifadelerini kullandı.‘Birebir iletişimde olduklarının sayısı sınırlandırıldı’Kremlin Sözcüsü, Putin’in bire bir iletişim kurduğu kişilerin sayının şu anda azami şekilde sınırlı olduğunu da kaydetti.Peskov, “Sosyal izolasyon esasen hiçbir şey değiştirmedi” diye ekledi.Kremlin Sözcüsü, Putin’in girdiği sosyal izolasyon sürecinin ne zaman sona ereceğinin belli olup olmadığı sorusu karşısındaysa, “Hayır, bunu kesin olarak söyleyemem, ne kadar süreceğini uzmanlar söyleyecek. Size kesin gün sayısı vermem mümkün değil” yanıtını verdi.‘Esad ile görüşmesinde gereken önlemler alındı’Bunun yanında Peskov’a, Rusya liderinin, sosyal izolasyon sürecine girmeden önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelmiş olmasına ilişkin bir soru da yöneltildi. Kremlin Sözcüsü soru üstüne, görüşme sırasında gereken tüm önlemlerin alındığını belirtti.

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vladimir putin, esad, karantina, kremlin, koronavirüs