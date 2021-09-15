https://tr.sputniknews.com/20210915/kripto-para-piyasasinda-100-milyar-dolarlik-manipulasyon-1048922036.html

Kripto para piyasasında 100 milyar dolarlık manipülasyon

Kripto para piyasasında 100 milyar dolarlık manipülasyon

Kripto para piyasasında bugüne kadar eşine az rastlanan çapta bir manipülasyon yaşandı. Uluslararası ajanslara Walmart'ın 1 Ekim'den itibaren online... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T13:06+0300

2021-09-15T13:06+0300

2021-09-15T13:05+0300

dünya

manipülasyon

dolandırıcılık

kripto para

vurgun

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Uluslararası basın bülteni sunma platformu GlobalNewswire'a Walmart'ın 1 Ekim'den itibaren online mağazalarında Litecoin kabul edeceğini açıkladığı bir bülten düştü.NTV'nin haberine göre, Litecoin Twitter hesabında da bu bülten paylaşılınca uluslararası haber ajansları Walmart'ın Litecoin kabul edeceğini dünya basınına servis etti.Ancak yaklaşık 25 dakika sonra Walmart bu haberi yalanladı, söz konusu tweet de silindi.Walmart piyasaları hareketlendiren basın bültenini kendilerinin servis etmediğini duyurdu.Yüzde 30'dan fazla değer kazandıO esnada Litecoin önce 175 dolardan 17 dakikada 233 dolara çıktı ardından yeniden 178 dolara düştü.Haberin etkisiyle başta bitcoin olmak üzere çoğu kripto parada da önce yükseliş ardından düşüş yaşandı.Bu dalgalanma esnasında kripto paraların toplam piyasa değeri önce 2 trilyon 28 milyar dolardan 2 trilyon 124 milyar dolara çıktı. Ardından 2 trilyon 4 milyar dolara geriledi. Yani piyasada bu yalan haberin etkisiyle 100-120 milyar dolarlık bir dalgalanma yaşandı.İlerleyen saatlerde Litecoin Vakfı da, Twitter üzerinden Walmart ile herhangi bir işbirliğine gitmediğini duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20210908/el-salvadorda-bitcoin-protestosu-1048730968.html

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manipülasyon, dolandırıcılık, kripto para, vurgun