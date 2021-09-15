Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210915/kuraklik-nedeniyle-suyun-cekildigi-van-golunde-balikci-tekneleri-is-makinesi-yardimiyla-acildi-1048919035.html
Kuraklık nedeniyle suyun çekildiği Van Gölü'nde balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla açıldı
Kuraklık nedeniyle suyun çekildiği Van Gölü'nde balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla açıldı
Van'ın Erciş ilçesinde kuraklığa bağlı olarak su seviyesinin azaldığı Van Gölü'ndeki iskelede balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla göle açıldı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T11:24+0300
2021-09-15T11:24+0300
yaşam
türkiye
van
balıkçı
iş makinesi
kuraklık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048918981_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c059e24595075088f3f2e68566a4f020.jpg
Önceki yıllara oranla yağış miktarındaki azalmanın yanı sıra sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması sonucu su kaynakları ve bölgedeki baraj ve göllerin seviyesinde düşüş yaşandı. Erciş'te kuraklığa bağlı olarak su seviyesi önemli oranda azalan Van Gölü'ndeki iskelede balıkçı tekneleri karaya oturduğu için göle açılamadı.Belediyeye ait iş makinesiyle teknelerin bulunduğu bölgede dip temizliği yapıldı. Çalışmanın ardından tekneler, göle açıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yağış miktarındaki düşüş ve sıcaklık nedeniyle göl suyunun iyice azaldığını söyledi.'Suyun çekilmesi tedirgin ediyor'Suyun çekilmesinin en çok balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşları etkilediğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048918981_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_40cff650566a3b024631d7e49f83676b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, van, balıkçı, iş makinesi, kuraklık

Kuraklık nedeniyle suyun çekildiği Van Gölü'nde balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla açıldı

11:24 15.09.2021
© AA / Necmettin KaracaKuraklık nedeniyle suyun çekildiği Van Gölü'nde balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla açıldı
Kuraklık nedeniyle suyun çekildiği Van Gölü'nde balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA / Necmettin Karaca
Abone ol
Van'ın Erciş ilçesinde kuraklığa bağlı olarak su seviyesinin azaldığı Van Gölü'ndeki iskelede balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla göle açıldı.
Önceki yıllara oranla yağış miktarındaki azalmanın yanı sıra sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması sonucu su kaynakları ve bölgedeki baraj ve göllerin seviyesinde düşüş yaşandı. Erciş'te kuraklığa bağlı olarak su seviyesi önemli oranda azalan Van Gölü'ndeki iskelede balıkçı tekneleri karaya oturduğu için göle açılamadı.
Belediyeye ait iş makinesiyle teknelerin bulunduğu bölgede dip temizliği yapıldı. Çalışmanın ardından tekneler, göle açıldı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yağış miktarındaki düşüş ve sıcaklık nedeniyle göl suyunun iyice azaldığını söyledi.

'Suyun çekilmesi tedirgin ediyor'

Suyun çekilmesinin en çok balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşları etkilediğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:
"Van Gölü'nde suların çekilmesiyle balıkçılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tekneleri barınaklarında karaya oturdu. Tekneleri mahsur kaldı. Limanda mahsur kalan teknelerimizin tekrar balıkçılık faaliyetleri ile uğraşabilmesi için çalışma başlattık. Bu kapsamda limanın zeminindeki kaya ve balçıklar temizlendi. Balıkçılar da yeniden işlerine başladı."
000010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:07Hırsızlığı itiraf etti: 'Cezaevine girmek için yaptım, pişman değilim'
11:47Bütçe, ağustosta 40.8 milyar lira fazla verdi
11:33TikTok açıkladı: Kullanıcıların ruh sağlığı için yeni adımlar atılıyor
11:27Fatih Altaylı: Bırakınız kudursunlar Esin Hocam
11:27TikTok fenomeni, vegan protestocuların karşısında 'dünyanın en büyük hamburgerini' yedi
11:24Kuraklık nedeniyle suyun çekildiği Van Gölü'nde balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla açıldı
11:04Tandıra düşen kadın: Bırakın ekmek pişirmeyi, o köye bir daha adım bile atmam
11:04Sabah yazarı Güngör: Bazı bankalar hiç uslanmıyor
10:53Kabil'de yaşayan Türk kadın girişimci: Afganistan'dan umutluyum, geri dönmeyi düşünmüyorum
10:45Güney Kore, denizaltından balistik füze fırlattı
10:42Afganistan'dan tahliye edilen kadın futbol takımı Pakistan'a vardı
10:40İstanbul'da bir boşanma davasından: 'Kocam, anneme aşık'
10:35Alanya'da 'Gürültü yapıyorsunuz' kavgası: Sopalı saldırıya uğrayan genç yoğun bakımda
10:17İmamoğlu: Metrobüs filomuzu yeniliyoruz
10:17Kocaeli'de bir köpek, kamyon üzerinde seyahat ederken görüntülendi
10:09Dakikalar içinde banka hesabını boşalttılar
10:08Habertürk yazarı Alçı: Afganistan’a kolaylıkla girdik ama Torham’dan Kabil’e gidiş hiç kolay olmadı
10:06Doç. Dr. Duran Tok: Kovid-19'a karşı gelişen antikorlar, kansere zarar verebiliyor
09:50BİM'den yeni hamle
09:50ABD'den 'İbrahim Anlaşmaları' kararı