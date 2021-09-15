https://tr.sputniknews.com/20210915/kuraklik-nedeniyle-suyun-cekildigi-van-golunde-balikci-tekneleri-is-makinesi-yardimiyla-acildi-1048919035.html

Kuraklık nedeniyle suyun çekildiği Van Gölü'nde balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla açıldı

Kuraklık nedeniyle suyun çekildiği Van Gölü'nde balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla açıldı

Van'ın Erciş ilçesinde kuraklığa bağlı olarak su seviyesinin azaldığı Van Gölü'ndeki iskelede balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla göle açıldı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T11:24+0300

2021-09-15T11:24+0300

2021-09-15T11:24+0300

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türkiye

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iş makinesi

kuraklık

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Önceki yıllara oranla yağış miktarındaki azalmanın yanı sıra sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması sonucu su kaynakları ve bölgedeki baraj ve göllerin seviyesinde düşüş yaşandı. Erciş'te kuraklığa bağlı olarak su seviyesi önemli oranda azalan Van Gölü'ndeki iskelede balıkçı tekneleri karaya oturduğu için göle açılamadı.Belediyeye ait iş makinesiyle teknelerin bulunduğu bölgede dip temizliği yapıldı. Çalışmanın ardından tekneler, göle açıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yağış miktarındaki düşüş ve sıcaklık nedeniyle göl suyunun iyice azaldığını söyledi.'Suyun çekilmesi tedirgin ediyor'Suyun çekilmesinin en çok balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşları etkilediğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

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türkiye, van, balıkçı, iş makinesi, kuraklık