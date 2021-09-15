https://tr.sputniknews.com/20210915/lavrov-komsu-ulkelere-yonelik-riskleri-ortadan-kaldirmak-icin-talibanla-temaslarini-surduruyoruz-1048923129.html

Lavrov: Komşu ülkelere yönelik riskleri ortadan kaldırmak için Taliban'la temaslarını sürdürüyoruz

Lavrov: Komşu ülkelere yönelik riskleri ortadan kaldırmak için Taliban'la temaslarını sürdürüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın komşu ülkelere yönelik riskleri ortadan kaldırmak için Taliban'la temaslarını sürdürdüğünü söyledi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T13:40+0300

2021-09-15T13:40+0300

2021-09-15T13:41+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

orta asya

afganistan

temas

sergey lavrov

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Lavrov, "Taliban, terörle mücadeleyi sürdürmeye, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye bağlılıklarını da açıklayarak hedeflerini duyurdular. Afganistan topraklarından komşu ülkelere hiçbir tehdit gelmemesi için her şeyi yapacaklarına, komşu ülkeleri istikrarsızlaştırma niyetinde olmadıklarına ve Afgan toplumunun tüm kesimlerini, siyasi, etnik, mezhepsel dengeyi yansıtan kapsayıcı bir hükümet kuracaklarına dair diğer tüm taraflara güvence verdiler" dedi.Dünyanın birçok ülkesi gibi Rusya'nın bu yaklaşımı desteklediğini ve memnuniyetle karşıladığını belirten Lavrov, "Şimdi bunun nasıl hayata geçirileceğini gözlemliyoruz. Çıkarımda bulunmak için elbette çok az zaman geçti. Ancak bu aşamada, öncelikle Orta Asyalı komşularımıza yönelik her türlü riskin ortadan kaldırılmasıyla ilgili konular başta olmak üzere güncel konularda onlarla temas halinde olduğumuzu tekrar etmek isterim" ifadelerini kullandı.Lavrov, Taliban hükümetinin henüz hiçbir ülke tarafından tanınmamasına rağmen tüm ülkelerin güvenlik, insan hakları, diplomatik misyonların normal işleyişi gibi bir dizi önemli konuda Taliban'la diyalog kurulması gerektiğini kabul ettiğine dikkat çekti.

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rusya, orta asya, afganistan, temas, sergey lavrov