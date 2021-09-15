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Lunaparkta balerine çocuğunu bindirmeyen görevliye silah çekti
Lunaparkta balerine çocuğunu bindirmeyen görevliye silah çekti
İzmit'te Abdulkadir Özdemir, lunaparkta çocuğunun yaşı küçük olması nedeniyle balerine bindirilmemesi üzerine tartıştığı görevliyle kavga etti. Görevliyi darp... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T15:02+0300
2021-09-15T15:02+0300
2021-09-15T15:02+0300
türkiye
türkiye
polis
izmit
lunapark
görevli
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31 Ağustos akşamı İzmit Fuarı’ndaki lunaparka çocuğuyla gelen Abdulkadir Özdemir, çocuğunu yaşı küçük olduğu gerekçesiyle balerine bindirmeyen görevlinin eşine karşı tutumu nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, silahı çıkaran Özdemir görevliyi tehdit etti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı. Olayla ilgili polis merkezine giden taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
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türkiye, polis, izmit, lunapark, görevli
Lunaparkta balerine çocuğunu bindirmeyen görevliye silah çekti
İzmit'te Abdulkadir Özdemir, lunaparkta çocuğunun yaşı küçük olması nedeniyle balerine bindirilmemesi üzerine tartıştığı görevliyle kavga etti. Görevliyi darp eden Özdemir, daha sonra da silah çekti.
31 Ağustos akşamı
İzmit Fuarı’ndaki lunaparka çocuğuyla gelen Abdulkadir Özdemir, çocuğunu yaşı küçük olduğu gerekçesiyle balerine bindirmeyen görevlinin eşine karşı tutumu nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya
dönüşmesi
üzerine, silahı çıkaran Özdemir görevliyi
tehdit
etti.
Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı. Olayla ilgili
polis merkezine giden taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.