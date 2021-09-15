https://tr.sputniknews.com/20210915/manchester-unitedi-ronaldo-da-kurtaramadi-1048908947.html

Manchester United'ı Ronaldo da kurtaramadı

Manchester United'ı Ronaldo da kurtaramadı

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Young Boys'a konuk olan Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçtiği maçta 10 kişi kaldıktan sonra... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T01:01+0300

2021-09-15T01:01+0300

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yaşam

uefa şampiyonlar ligi

manchester united

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Şampiyonlar Ligi perdesi Young Boys-Manchester United maçıyla birlikte açıldı. F Grubu’ndaki ilk maçta İsviçre ekibi Young Boys, İngiliz devi Manchester United’ı konuk etti. Güçlü rakibi karşısında baştan sona etkili bir oyun ortaya koyan Young Boys, Manchester United oyuncularının büyük hatası sonrası 90+5’te bulduğu golle mücadeleyi 2-1’lik galibiyetle tamamlayarak büyük bir sürprize imza attı.İngiltere Premier Lig’de Manchester United formasıyla çıktığı ilk maçta iki gol atan Cristiano Ronaldo, Young Boys deplasmanında 13. dakikada yine ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak 35’te rakibine çok sert bir faul yapan Aaron Wan-Bissaka kırmızı kartla oyun dışında kalınca Manchester United maça 10 kişi devam etti.İkinci yarıda eksik kalan rakibi karşısında oyunun kontrolünü tamamen eline alan Young Boys baskılı bir futbol sergiledi ve 66. dakikada Nicolas Ngamaleu’nun golüyle skoru 1-1’e getirdi. Maçın 72. dakikasında Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo’yu oyundan alarak Nemanja Matic ve Jesse Lingard’ı sahaya süren Ole Gunnar Solskjaer’in bu hamlesi de takımın toparlanmasına yetmedi. Sağlı sollu ataklarla MANU kalesini bunaltan Young Boys, 90+5’te Lingard’ın büyük hatası sonucunda aradığı golü buldu. Baskı nedeniyle topu kalecisi David de Gea’ya yollayan Lingard’ın pasını araya giren Jordan Siebatcheu kaptı ve vuruşunda ağları sarsarak takımını 2-1’lik galibiyete taşıdı.

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uefa şampiyonlar ligi, manchester united