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https://tr.sputniknews.com/20210915/manisada-6-ve-8-yasindaki-iki-kiz-cocuguna-cinsel-istismarda-bulunan-sahis-tutuklandi-1048912763.html
Manisa’da 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Manisa’da 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir inşaat alanında 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T05:06+0300
2021-09-15T05:07+0300
türkiye
manisa
cinsel istismar
çocuğa tecavüz
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Bir inşaat alanında 6 yaşındaki F.K. ve 8 yaşındaki R.Y. simli iki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirtildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olayın ardından evlerine giden iki çocuk, durumu aileleri ile paylaştı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Belirlenen eşkal üzerinde iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin 43 yaşındaki Hüseyin G. olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edildi. Hüseyin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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manisa, cinsel istismar, çocuğa tecavüz

Manisa’da 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

05:06 15.09.2021 (güncellendi: 05:07 15.09.2021)
© İHA / BEHZAT AKCANManisa’da 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Manisa’da 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© İHA / BEHZAT AKCAN
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Manisa’nın Salihli ilçesinde bir inşaat alanında 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir inşaat alanında 6 yaşındaki F.K. ve 8 yaşındaki R.Y. simli iki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olayın ardından evlerine giden iki çocuk, durumu aileleri ile paylaştı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.
Belirlenen eşkal üzerinde iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin 43 yaşındaki Hüseyin G. olduğunu tespit etti.
Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edildi. Hüseyin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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