https://tr.sputniknews.com/20210915/manisada-6-ve-8-yasindaki-iki-kiz-cocuguna-cinsel-istismarda-bulunan-sahis-tutuklandi-1048912763.html

Manisa’da 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

Manisa’da 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir inşaat alanında 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T05:06+0300

2021-09-15T05:06+0300

2021-09-15T05:07+0300

türkiye

manisa

cinsel istismar

çocuğa tecavüz

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Bir inşaat alanında 6 yaşındaki F.K. ve 8 yaşındaki R.Y. simli iki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirtildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olayın ardından evlerine giden iki çocuk, durumu aileleri ile paylaştı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Belirlenen eşkal üzerinde iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin 43 yaşındaki Hüseyin G. olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edildi. Hüseyin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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manisa, cinsel istismar, çocuğa tecavüz