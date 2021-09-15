Manisa’da 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

Bir inşaat alanında 6 yaşındaki F.K. ve 8 yaşındaki R.Y. simli iki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirtildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olayın ardından evlerine giden iki çocuk, durumu aileleri ile paylaştı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Belirlenen eşkal üzerinde iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin 43 yaşındaki Hüseyin G. olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edildi. Hüseyin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir inşaat alanında 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir inşaat alanında 6 yaşındaki F.K. ve 8 yaşındaki R.Y. simli iki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olayın ardından evlerine giden iki çocuk, durumu aileleri ile paylaştı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.
Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edildi. Hüseyin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.