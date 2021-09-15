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MEB, PCR testinde kapsamı genişletti
MEB, PCR testinde kapsamı genişletti
Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim kurumları ve öğrenci yurdunda görevli aşı olmamış öğretmen ve çalışanlardan haftada iki kez PCR testi isteneceğini... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T16:12+0300
2021-09-15T16:33+0300
milli eğitim bakanlığı (meb)
türkiye
görev
genelge
pcr
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu. Karara göre, mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.Ehliyet sınavlarında görev verilmeyecekBakanlık ayrıca, 13 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere, aşı olmayan veya PCR testi vermeyen usta öğreticiler dahil tüm personele, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının uygulama sınavlarında görev verilmemesini istedi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası uçak, otobüs, tren yolculukları, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere girişlerde negatif sonuçlu PCR testi isteniyor. PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılıyor.
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milli eğitim bakanlığı (meb), görev, genelge, pcr

MEB, PCR testinde kapsamı genişletti

16:12 15.09.2021 (güncellendi: 16:33 15.09.2021)
© AAMEB - öğrenci - çocuk
MEB - öğrenci - çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim kurumları ve öğrenci yurdunda görevli aşı olmamış öğretmen ve çalışanlardan haftada iki kez PCR testi isteneceğini bildirdi. Aşı olmayan veya PCR testi vermeyenler ehliyet sınavlarında da görev alamayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.
Karara göre, mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.

Ehliyet sınavlarında görev verilmeyecek

Bakanlık ayrıca, 13 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere, aşı olmayan veya PCR testi vermeyen usta öğreticiler dahil tüm personele, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının uygulama sınavlarında görev verilmemesini istedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası uçak, otobüs, tren yolculukları, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere girişlerde negatif sonuçlu PCR testi isteniyor. PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılıyor.
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