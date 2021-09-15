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https://tr.sputniknews.com/20210915/megan-foxtan-elbise-tepkisi-fikirlerinizi-gormezden-geliyorum-ve-hepinize-meydan-okuyorum-1048928723.html
Megan Fox'tan elbise tepkisi: Fikirlerinizi görmezden geliyorum ve hepinize meydan okuyorum
Megan Fox'tan elbise tepkisi: Fikirlerinizi görmezden geliyorum ve hepinize meydan okuyorum
Megan Fox bu hafta sonu düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri ve son olarak da Met Gala gecesinde giydiği kıyafetlerle ilgili eleştirilere sert cevap verdi. 35... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T15:30+0300
2021-09-15T15:33+0300
yaşam
megan fox
mtv
elbise
met gala
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Son dönemde ABD’li rapçi Machine Gun Kelly ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Megan Fox, MTV Video Müzik Ödülleri ve Met Gala'daki kırmızı halı tercihleriyle gündeme oturdu.Fox, MTV töreninde Thierry Mugler imzasını taşıyan şeffaf bir elbiseyle kamera karşısına geçti. Sevgilisi, Machine Gun Kelly ile birlikte uzun uzun poz veren 35 yaşındaki üç çocuk annesi Fox, görünümünü yine ünlü bir markaya ait yüksek topuklu ayakkabılar ve açık bıraktığı ıslak görünümlü saçlarıyla tamamladı.NTV’nin haberine göre, Megan Fox'un bu görünümü de sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı hayranları Fox'un son derece kusursuz göründüğünü savundu. Bazıları da özellikle de ıslak saç modeliyle elbisesinin rengini, Kim Kardashian'ın 2019 Met Gala gecesi sergilediği görünüme benzetti. Hatta Fox'un kıyafet seçimini Rose McGowan'ın yıllar önce yine bir MTV töreninde giydiği elbiseye benzetenler de oldu.Genel olarak hayranları Fox'un hem MTV törenindeki hem de Met Gala gecesindeki görünümünü beğense de bu elbiseleri onun için uygun bulmayanlar da çıktı.'Tutucu, duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi...'Fox da bu tür fikirlere Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. MTV ödül gecesi ve Met Gala'da çekilen iki fotoğrafını yan yana paylaşan Fox "Bir kadının nasıl olması gerektiğine ilişkin tutucu, duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi görmezden geliyorum ve meydan okuyorum" mesajını yazdı.Fox'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.Fox'un bu paylaşımına bir takipçisi "İşte bu yüzden ben de 15 yaşından beri sana aşığım" diye yazdı. Bir başka takipçisi de ona "Yalnız değilsin" diye yanıt verdi.Megan Fox'un bir başka takipçisi de "Konuş Megan. Birçok insan 'evine çocuklarına git' der. Ama hiç kimse bunu bir erkeğe söylemez. Ayrıca her ne istiyorsak o olabiliriz" diyerek oyuncuyu desteklediğini ifade etti.Fox'un bir başka takipçisi de "Söyle onlara. Bir kadın giyim tercihiyle yargılanmamalı" yazarak görüşünü belirtti.
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megan fox, mtv, elbise, met gala

Megan Fox'tan elbise tepkisi: Fikirlerinizi görmezden geliyorum ve hepinize meydan okuyorum

15:30 15.09.2021 (güncellendi: 15:33 15.09.2021)
© AFP 2021Megan Fox, Machine Gun Kelly, Met Gala ve MTV Ödülleri
Megan Fox, Machine Gun Kelly, Met Gala ve MTV Ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AFP 2021
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Megan Fox bu hafta sonu düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri ve son olarak da Met Gala gecesinde giydiği kıyafetlerle ilgili eleştirilere sert cevap verdi. 35 yaşındaki oyuncu "Tutucu, ve duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi görmezden geliyorum ve meydan okuyorum" dedi.
Son dönemde ABD’li rapçi Machine Gun Kelly ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Megan Fox, MTV Video Müzik Ödülleri ve Met Gala'daki kırmızı halı tercihleriyle gündeme oturdu.
Fox, MTV töreninde Thierry Mugler imzasını taşıyan şeffaf bir elbiseyle kamera karşısına geçti. Sevgilisi, Machine Gun Kelly ile birlikte uzun uzun poz veren 35 yaşındaki üç çocuk annesi Fox, görünümünü yine ünlü bir markaya ait yüksek topuklu ayakkabılar ve açık bıraktığı ıslak görünümlü saçlarıyla tamamladı.
NTV’nin haberine göre, Megan Fox'un bu görünümü de sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı hayranları Fox'un son derece kusursuz göründüğünü savundu. Bazıları da özellikle de ıslak saç modeliyle elbisesinin rengini, Kim Kardashian'ın 2019 Met Gala gecesi sergilediği görünüme benzetti. Hatta Fox'un kıyafet seçimini Rose McGowan'ın yıllar önce yine bir MTV töreninde giydiği elbiseye benzetenler de oldu.
Genel olarak hayranları Fox'un hem MTV törenindeki hem de Met Gala gecesindeki görünümünü beğense de bu elbiseleri onun için uygun bulmayanlar da çıktı.

'Tutucu, duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi...'

Fox da bu tür fikirlere Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. MTV ödül gecesi ve Met Gala'da çekilen iki fotoğrafını yan yana paylaşan Fox "Bir kadının nasıl olması gerektiğine ilişkin tutucu, duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi görmezden geliyorum ve meydan okuyorum" mesajını yazdı.
Fox'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.
Fox'un bu paylaşımına bir takipçisi "İşte bu yüzden ben de 15 yaşından beri sana aşığım" diye yazdı. Bir başka takipçisi de ona "Yalnız değilsin" diye yanıt verdi.
Megan Fox'un bir başka takipçisi de "Konuş Megan. Birçok insan 'evine çocuklarına git' der. Ama hiç kimse bunu bir erkeğe söylemez. Ayrıca her ne istiyorsak o olabiliriz" diyerek oyuncuyu desteklediğini ifade etti.
Fox'un bir başka takipçisi de "Söyle onlara. Bir kadın giyim tercihiyle yargılanmamalı" yazarak görüşünü belirtti.
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