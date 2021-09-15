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https://tr.sputniknews.com/20210915/mehdi-oldugunu-kabul-etmeyen-arkadasini-oldurdu-1048923687.html
Mehdi olduğunu kabul etmeyen arkadaşını öldürmüştü: 'Bana şeytanlarını gönderiyordu'
Mehdi olduğunu kabul etmeyen arkadaşını öldürmüştü: 'Bana şeytanlarını gönderiyordu'
Zonguldak'ta, mehdi olduğunu kabul etmeyen arkadaşı Murat Cura'yı öldüren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Erdoğan... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T14:00+0300
2021-09-15T14:06+0300
türkiye
zonguldak
cinayet
mehdi
akıl hastalığı
erdoğan kösepınar
murat cura
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 14 Ekim 2020’de meydana gelen olayda, Almanya’da yaşayan ve memleketine tatile gelen Murat Cura, yine Almanya’da yaşayan hemşehrisi Erdoğan Kösepınar’ın silahlı saldırısında vücuduna isabet eden 9 kurşunla yaşamını yitirdi.Olayın ardından jandarmayı arayıp teslim olan Kösepınar, tutuklandı. Tamamlanan soruşturmanın ardından Erdoğan Kösepınar hakkında, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı.Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede kendisini mehdi ilan eden sanığın, bunu kabul etmeyen Cura’yı öldürdüğü ifade edildi. İddianamede, Kösepınar için alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, cezai ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ve ceza sorumluluğunun tam olduğu açıklandı.Mahkemede konuştuDavanın görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Erdoğan Kösepınar, Murat Cura’nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Kösepınar, Almanya’da yaşadığı sırada vefat eden hocasının rüyasına girerek kalp aleminde kendisine "Sen mehdisin" dediğini söyledi.Murat Cura ve arkadaşlarının bunu bilmelerine rağmen kendisiyle dalga geçtiklerini anlatan Kösepınar, “Ben sıkıntılara dayanamayıp tekkeyi terk edip 2019 yılında Almanya’dan Zonguldak’a yerleştim. Tekkenin şeytanları benimle Türkiye’ye geldiler. Bunları evimden kovamıyordum. Kalp gözümün açılmasını engelliyorlardı. Ölen hocam, kalp yoluyla bana ‘Murat Cura’yı öldürmezsen rahat olamazsın’ dedi. 3 kişiyi daha öldürmemi söyledi. Bu kişiler benim kalp gözümün açılarak insanlara ulaşmamı engellediler” dedi.'Öldürmek için plan yapmış'Birkaç kez öldürmek için Cura’nın evinin önüne gittiğini ancak başaramadığını belirten Kösepınar, şöyle dedi:“Birkaç kez maktulü öldürmek için kapısına gittim. Bana şeytanlarını gönderiyordu. Korkutup beni geri yolluyorlardı. Bu nedenle öldüremedim. O gün öldürmeye gittim. Bekledim ama çıkmadı. Bir süre sonra Murat Cura’yı kapının önünde gördüm. Sonra yanımda bulunan silahımı çıkararak ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra ben giderken kayınçosu arabama çarptı. Ben jandarmayı arayıp ‘adam vurdum beni alın’ dedim. Sonra araçta seyir halindeyken jandarma gelip durdurdu beni ve teslim oldum. Curanın şeytanları bana dokunmasaydı ben onu öldürmezdim.”Mahkeme heyeti, Almanya’da ve Zonguldak’ta akıl hastalığıyla ilgili tedavi gören Murat Cura’nın yeniden akıl sağlığı raporu alınması için Adli Tıp 4. İhtisas Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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zonguldak, cinayet, mehdi, akıl hastalığı, erdoğan kösepınar, murat cura

Mehdi olduğunu kabul etmeyen arkadaşını öldürmüştü: 'Bana şeytanlarını gönderiyordu'

14:00 15.09.2021 (güncellendi: 14:06 15.09.2021)
© DHAMehdi olduğuna inanmayan arkadaşını öldürdü
Mehdi olduğuna inanmayan arkadaşını öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© DHA
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Zonguldak'ta, mehdi olduğunu kabul etmeyen arkadaşı Murat Cura'yı öldüren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Erdoğan Kösepınar ilk kez hakim karşısına çıktı. Kösepınar, "Birkaç kez maktulü öldürmek için kapısına gittim. Bana şeytanlarını gönderiyordu" dedi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 14 Ekim 2020’de meydana gelen olayda, Almanya’da yaşayan ve memleketine tatile gelen Murat Cura, yine Almanya’da yaşayan hemşehrisi Erdoğan Kösepınar’ın silahlı saldırısında vücuduna isabet eden 9 kurşunla yaşamını yitirdi.
Olayın ardından jandarmayı arayıp teslim olan Kösepınar, tutuklandı. Tamamlanan soruşturmanın ardından Erdoğan Kösepınar hakkında, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı.
Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede kendisini mehdi ilan eden sanığın, bunu kabul etmeyen Cura’yı öldürdüğü ifade edildi. İddianamede, Kösepınar için alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, cezai ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ve ceza sorumluluğunun tam olduğu açıklandı.

Mahkemede konuştu

Davanın görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Erdoğan Kösepınar, Murat Cura’nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Kösepınar, Almanya’da yaşadığı sırada vefat eden hocasının rüyasına girerek kalp aleminde kendisine "Sen mehdisin" dediğini söyledi.
Murat Cura ve arkadaşlarının bunu bilmelerine rağmen kendisiyle dalga geçtiklerini anlatan Kösepınar, “Ben sıkıntılara dayanamayıp tekkeyi terk edip 2019 yılında Almanya’dan Zonguldak’a yerleştim. Tekkenin şeytanları benimle Türkiye’ye geldiler. Bunları evimden kovamıyordum. Kalp gözümün açılmasını engelliyorlardı. Ölen hocam, kalp yoluyla bana ‘Murat Cura’yı öldürmezsen rahat olamazsın’ dedi. 3 kişiyi daha öldürmemi söyledi. Bu kişiler benim kalp gözümün açılarak insanlara ulaşmamı engellediler” dedi.

'Öldürmek için plan yapmış'

Birkaç kez öldürmek için Cura’nın evinin önüne gittiğini ancak başaramadığını belirten Kösepınar, şöyle dedi:
“Birkaç kez maktulü öldürmek için kapısına gittim. Bana şeytanlarını gönderiyordu. Korkutup beni geri yolluyorlardı. Bu nedenle öldüremedim. O gün öldürmeye gittim. Bekledim ama çıkmadı. Bir süre sonra Murat Cura’yı kapının önünde gördüm. Sonra yanımda bulunan silahımı çıkararak ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra ben giderken kayınçosu arabama çarptı. Ben jandarmayı arayıp ‘adam vurdum beni alın’ dedim. Sonra araçta seyir halindeyken jandarma gelip durdurdu beni ve teslim oldum. Curanın şeytanları bana dokunmasaydı ben onu öldürmezdim.”
Mahkeme heyeti, Almanya’da ve Zonguldak’ta akıl hastalığıyla ilgili tedavi gören Murat Cura’nın yeniden akıl sağlığı raporu alınması için Adli Tıp 4. İhtisas Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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