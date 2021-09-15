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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210915/merkez-bankasi-yabanci-para-zorunlu-karsilik-oranlarini-200-baz-puan-artirdi-1048908143.html
Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı
Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı
Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T00:14+0300
2021-09-15T00:14+0300
2021-09-15T00:45+0300
merkez bankası
ekonomi
para
faiz
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.Merkez Bankası'nın yabancı para ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları yüzde 21’den yüzde 23’e çıktı.1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları da yüzde 15’ten yüzde 17’e yükseltildi.Söz konusu oranlar 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
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merkez bankası, para, faiz
Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı 00:14 15.09.2021 (güncellendi: 00:45 15.09.2021)
Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.
Merkez Bankası'nın yabancı para ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları yüzde 21’den yüzde 23’e çıktı.
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları da yüzde 15’ten yüzde 17’e yükseltildi.
Söz konusu oranlar 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak.