https://tr.sputniknews.com/20210915/merkez-bankasindan-dijital-turk-lirasi-icin-ilk-adim--1048925637.html

Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' için ilk adım

Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' için ilk adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; Dijital Türk Lirası Ar-Ge kapsamında ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM mutabakat imzaladı. Dijital Türk Lirası İşbirliği... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T14:57+0300

2021-09-15T14:57+0300

2021-09-15T14:57+0300

ekonomi

tl

merkez bankası

dijital

tcmb

ar-ge

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası için platform oluşturdu. Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip 'Dijital Türk Lirası Ağı' tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanıyor. TCMB'den yapılan açıklamada bankanın dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir kararın olmadığı vurgulandı.TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:''ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır.'Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu oluşturuldu'Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesinin, teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçleri teknoloji paydaşlarının katılımı ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturmuştur. Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanmaktadır.TCMB nezdinde prototip 'Dijital Türk Lirası Ağı' tesis edilecekBirinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir.'Blokzincir, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı gibi testler yapılacak'Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır.Dijital TL'nin tedavülüne yönelik alınmış nihai bir karar yokTCMB’nin, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yoktur.Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir. Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanmaktadır."

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tl, merkez bankası, dijital, tcmb, ar-ge