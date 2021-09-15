Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210915/merkez-bankasindan-dijital-turk-lirasi-icin-ilk-adim--1048925637.html
Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' için ilk adım
Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' için ilk adım
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; Dijital Türk Lirası Ar-Ge kapsamında ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM mutabakat imzaladı. Dijital Türk Lirası İşbirliği... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T14:57+0300
2021-09-15T14:57+0300
ekonomi
tl
merkez bankası
dijital
tcmb
ar-ge
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103503/57/1035035704_6:0:1000:559_1920x0_80_0_0_76de2bc2931404241e13e5b1cc325adc.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası için platform oluşturdu. Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip 'Dijital Türk Lirası Ağı' tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanıyor. TCMB'den yapılan açıklamada bankanın dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir kararın olmadığı vurgulandı.TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:''ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır.'Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu oluşturuldu'Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesinin, teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçleri teknoloji paydaşlarının katılımı ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturmuştur. Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanmaktadır.TCMB nezdinde prototip 'Dijital Türk Lirası Ağı' tesis edilecekBirinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir.'Blokzincir, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı gibi testler yapılacak'Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır.Dijital TL'nin tedavülüne yönelik alınmış nihai bir karar yokTCMB’nin, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yoktur.Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir. Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanmaktadır."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103503/57/1035035704_183:0:928:559_1920x0_80_0_0_db5a5c17108141f7a46f486aec5b90e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tl, merkez bankası, dijital, tcmb, ar-ge

Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' için ilk adım

14:57 15.09.2021
© REUTERS / Umit Bektas/File PhotoMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / Umit Bektas/File Photo
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; Dijital Türk Lirası Ar-Ge kapsamında ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM mutabakat imzaladı. Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu oluşturuldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası için platform oluşturdu. Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip 'Dijital Türk Lirası Ağı' tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek.
Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanıyor. TCMB'den yapılan açıklamada bankanın dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir kararın olmadığı vurgulandı.
TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır.

'Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu oluşturuldu'

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesinin, teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçleri teknoloji paydaşlarının katılımı ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturmuştur. Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanmaktadır.

TCMB nezdinde prototip 'Dijital Türk Lirası Ağı' tesis edilecek

Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir.

'Blokzincir, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı gibi testler yapılacak'

Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır.

Dijital TL'nin tedavülüne yönelik alınmış nihai bir karar yok

TCMB’nin, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yoktur.
Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir. Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanmaktadır."
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:07Dışarı çıkamayan eşi için binanın dışına ahşaptan asansör yaptı
15:02Lunaparkta balerine çocuğunu bindirmeyen görevliye silah çekti
15:00ABD'den, Mısır'a yapılacak 130 milyon dolarlık yardım için 'insan hakları' şartı
14:59Dünyanın bilinen en eski arkeolojik alanı hangisi?
14:57Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' için ilk adım
14:37Duma seçimlerini 55 ülkeden 250 uluslararası gözlemci izleyecek
14:33Biden'ın sözlerine kızan Tacikistan'dan ABD büyükelçisine sözlü nota
14:31Soylu: 2016 yılından itibaren sınırlarımızda engellediğimiz kaçak göçmen miktarı 2 milyon 327 bindir
14:21Kremlin’den sosyal izolasyondaki Putin’in durumuna ilişkin açıklama
14:18Arda Turan-Berkay davasına Burak Yılmaz engeli
14:08Araştırma: Obezitenin temel nedeni çok yemek değil
14:03Rıza Çalımbay'dan aşı çağrısı: Taraftara çok ihtiyacımız var, beraber kolay kolay maç kaybetmeyiz
14:00Mehdi olduğunu kabul etmeyen arkadaşını öldürmüştü: 'Bana şeytanlarını gönderiyordu'
13:52Bolu'da kapısı çilingir yardımıyla açılan daireden 50 kedi çıkarıldı
13:44Bakan Akar'dan Ermenistan mesajı
13:41Biden, Çin lideri Şi'nin yüz yüze görüşme teklifini reddettiği yönündeki iddiaları yalanladı
13:40Lavrov: Komşu ülkelere yönelik riskleri ortadan kaldırmak için Taliban'la temaslarını sürdürüyoruz
13:37Kraliçe Elizabeth, Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı gönderdi
13:36Sokak sanatçılarının meydan okumasından doğan 'Moona Lisa' heykeli İngiltere'de sergileniyor
13:27Kaymakcı: Gönlümden geçen Türkiye'de her eve iki raket, her yerleşkeye bir tenis kortu