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https://tr.sputniknews.com/20210915/mersin-otoyolunda-sebze-yuklu-tir-devrildi-1-yarali--1048940186.html
Mersin otoyolunda sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
Mersin otoyolunda sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda Mehmet T. yönetimindeki sebze yüklü TIR, takla atarak refüje devrildi. TIR'ın dorsesindeki sebzeler otoyola... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T20:47+0300
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Mersin-Adana TEM otoyolu Akgedik mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet T. yönetimindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, takla atarak refüje devrildi. şoför Mehmet T.'nin yaralandığı kazada TIR'ın dorsesindeki sebzeler otoyola savruldu.İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Polis, otoyolda trafiği kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri yaralı Mehmet T.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. karayolunun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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mersin, tarsus, tir, meyve

Mersin otoyolunda sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

20:47 15.09.2021
© DHATIR, kaza
TIR, kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© DHA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda Mehmet T. yönetimindeki sebze yüklü TIR, takla atarak refüje devrildi. TIR'ın dorsesindeki sebzeler otoyola savrulurken, şoför Mehmet T. ağır yaralandı.
Mersin-Adana TEM otoyolu Akgedik mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet T. yönetimindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, takla atarak refüje devrildi. şoför Mehmet T.'nin yaralandığı kazada TIR'ın dorsesindeki sebzeler otoyola savruldu.
© DHATIR, kaza
TIR, kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
TIR, kaza
© DHA
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Polis, otoyolda trafiği kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri yaralı Mehmet T.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. karayolunun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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