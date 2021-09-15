https://tr.sputniknews.com/20210915/mersin-otoyolunda-sebze-yuklu-tir-devrildi-1-yarali--1048940186.html

Mersin otoyolunda sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Mersin otoyolunda sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda Mehmet T. yönetimindeki sebze yüklü TIR, takla atarak refüje devrildi. TIR'ın dorsesindeki sebzeler otoyola... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T20:47+0300

2021-09-15T20:47+0300

2021-09-15T20:47+0300

mersin

tarsus

tir

meyve

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Mersin-Adana TEM otoyolu Akgedik mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet T. yönetimindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, takla atarak refüje devrildi. şoför Mehmet T.'nin yaralandığı kazada TIR'ın dorsesindeki sebzeler otoyola savruldu.İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Polis, otoyolda trafiği kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri yaralı Mehmet T.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. karayolunun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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tarsus

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mersin, tarsus, tir, meyve