Mersin otoyolunda sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Mersin-Adana TEM otoyolu Akgedik mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet T. yönetimindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, takla atarak refüje devrildi. şoför Mehmet T.'nin yaralandığı kazada TIR'ın dorsesindeki sebzeler otoyola savruldu.İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Polis, otoyolda trafiği kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri yaralı Mehmet T.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. karayolunun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Polis, otoyolda trafiği kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri yaralı Mehmet T.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. karayolunun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.