https://tr.sputniknews.com/20210915/muharrem-ince-iphone-13un-11-bin-706-lirasi-vergi-1048908845.html

Muharrem İnce: iPhone 13'ün 11 bin 706 lirası vergi

Muharrem İnce: iPhone 13'ün 11 bin 706 lirası vergi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yeni iPhone 13'ün 11 bin lirasının vergi olduğunu belirterek, "iPhone 13 tanıtıldı. Fiyatı 23.000 Liraya kadar... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T00:49+0300

2021-09-15T00:49+0300

2021-09-15T00:49+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

apple

muharrem ince

iphone 13

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnce, "Bugün Appleevent'ta iPhone 13 tanıtıldı. Fiyatı 23.000 Liraya kadar çıkıyor, 11.706 Lirası vergi. Üreticinin kazancı 5-6 bin lira arası, bizdeki vergisi ürünü geliştirip üreten Apple'ın iki katı. Dünya Erdoğan’ı nasıl kıskanmasın?" ifadelerini kullandı.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, apple, muharrem ince, iphone 13