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https://tr.sputniknews.com/20210915/mustafa-sarigul-ofsayti-kaldiracagiz-1048907907.html
Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız
Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı bir yerel televizyon programında “Ofsaytı kaldıracağız'' dedi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T00:01+0300
2021-09-15T00:01+0300
2021-09-15T00:01+0300
türkiye
mustafa sarıgül
ofsayt
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“Ofsayt maçı şey yapıyor” diyen Sarıgül, sunucunun “Dünyada var” karşılığı üzerine “Dünyada da kaldırmamız lazım. Yenilik ve değişim istiyoruz” ifadelerini kullandı.Sarıgül, sunucunun, "Ofsayta düşmekten mi korkuyorsunuz?" sorusuna ise kahkahayla yanıt verdi.
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mustafa sarıgül, ofsayt
Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı bir yerel televizyon programında “Ofsaytı kaldıracağız'' dedi.
“
Ofsayt maçı şey yapıyor” diyen Sarıgül, sunucunun “Dünyada var” karşılığı üzerine “ Dünyada da kaldırmamız lazım. Yenilik ve değişim istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Sarıgül, sunucunun, "
Ofsayta düşmekten mi korkuyorsunuz?" sorusuna ise kahkahayla yanıt verdi.