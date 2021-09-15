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Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız
Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı bir yerel televizyon programında “Ofsaytı kaldıracağız'' dedi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
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“Ofsayt maçı şey yapıyor” diyen Sarıgül, sunucunun “Dünyada var” karşılığı üzerine “Dünyada da kaldırmamız lazım. Yenilik ve değişim istiyoruz” ifadelerini kullandı.Sarıgül, sunucunun, "Ofsayta düşmekten mi korkuyorsunuz?" sorusuna ise kahkahayla yanıt verdi.
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mustafa sarıgül, ofsayt

Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız

00:01 15.09.2021
© AATürkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı bir yerel televizyon programında “Ofsaytı kaldıracağız'' dedi.
Ofsayt maçı şey yapıyor” diyen Sarıgül, sunucunun “Dünyada var” karşılığı üzerine “Dünyada da kaldırmamız lazım. Yenilik ve değişim istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Sarıgül, sunucunun, "Ofsayta düşmekten mi korkuyorsunuz?" sorusuna ise kahkahayla yanıt verdi.
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