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New York'taki sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren uygulamayı durduruldu
New York'taki sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren uygulamayı durduruldu
New York eyaletinin, hastane çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmasını zorunlu kılan kararı, mahkeme tarafından askıya alındı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T02:28+0300
2021-09-15T02:28+0300
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sağlık çalışanı
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Federal Yargıç David Hurd, bir grup sağlık çalışanının dava açmasının ardından, New York'taki hastane çalışanlarının, Kovid-19 aşısı için zorlanmasını "dini muafiyetlere izin vermediği" gerekçesiyle geçici olarak engelledi.Yargıç Hurd, zorunlu aşı kararının, mevcut haliyle "Anayasal hakları ihlal ettiğini" belirtti ve New York eyalet yönetimine 22 Eylül'e kadar gerekli düzeltmelerin yapılması için süre verdi.New York Valisi Kathy Hochul'un basın sekreteri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vali Hochul, New Yorkluları korumak ve eyalet genelinde aşı oranlarını artırarak Delta varyantıyla mücadele etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sağlık çalışanlarının aşılanmasını zorunlu kılmak bu savaş için kritik öneme sahip." ifadesi kullanıldı.Eyalet yönetiminin, hastane çalışanlarına aşı zorunluluğunu engelleyen mahkeme kararına karşı çıkması durumunda, 28 Eylül'de sözlü duruşma yapılacağı kaydedildi.Aşıların geliştirilmesinde cenin hücresi kullanılması gerekçe gösterildiAralarında bazı hemşire ve doktorların şikayetçi olarak yer aldığı kaydedilen mahkeme belgelerinde, mevcut Kovid-19 aşılarının tamamının, test, geliştirme ve üretimi aşamasında cenin hücresi kullanılması gerekçe olarak gösterildi.Hristiyan olduklarını belirten ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen sağlık çalışanları, bu durumun kürtajı onaylamayan dini inançlarına ters düştüğünü dile getirirken, doğrudan "aşı karşıtı" olmadıklarını da vurguladı.Eski New York Valisi Andrew Cuomo, 16 Ağustos'ta, tüm hastane ve uzun süreli bakım tesisi çalışanlarının, 27 Eylül'e kadar en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırmasının zorunlu olduğunu duyurmuştu.
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abd, new york, aşı, sağlık çalışanı, koronavirüs

New York'taki sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren uygulamayı durduruldu

02:28 15.09.2021
© REUTERS / Brendan McDermidNew York, koronavirüs, doktor
New York, koronavirüs, doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / Brendan McDermid
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New York eyaletinin, hastane çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmasını zorunlu kılan kararı, mahkeme tarafından askıya alındı.
Federal Yargıç David Hurd, bir grup sağlık çalışanının dava açmasının ardından, New York'taki hastane çalışanlarının, Kovid-19 aşısı için zorlanmasını "dini muafiyetlere izin vermediği" gerekçesiyle geçici olarak engelledi.
Yargıç Hurd, zorunlu aşı kararının, mevcut haliyle "Anayasal hakları ihlal ettiğini" belirtti ve New York eyalet yönetimine 22 Eylül'e kadar gerekli düzeltmelerin yapılması için süre verdi.
New York Valisi Kathy Hochul'un basın sekreteri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vali Hochul, New Yorkluları korumak ve eyalet genelinde aşı oranlarını artırarak Delta varyantıyla mücadele etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sağlık çalışanlarının aşılanmasını zorunlu kılmak bu savaş için kritik öneme sahip." ifadesi kullanıldı.
Eyalet yönetiminin, hastane çalışanlarına aşı zorunluluğunu engelleyen mahkeme kararına karşı çıkması durumunda, 28 Eylül'de sözlü duruşma yapılacağı kaydedildi.

Aşıların geliştirilmesinde cenin hücresi kullanılması gerekçe gösterildi

Aralarında bazı hemşire ve doktorların şikayetçi olarak yer aldığı kaydedilen mahkeme belgelerinde, mevcut Kovid-19 aşılarının tamamının, test, geliştirme ve üretimi aşamasında cenin hücresi kullanılması gerekçe olarak gösterildi.
Hristiyan olduklarını belirten ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen sağlık çalışanları, bu durumun kürtajı onaylamayan dini inançlarına ters düştüğünü dile getirirken, doğrudan "aşı karşıtı" olmadıklarını da vurguladı.
Eski New York Valisi Andrew Cuomo, 16 Ağustos'ta, tüm hastane ve uzun süreli bakım tesisi çalışanlarının, 27 Eylül'e kadar en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırmasının zorunlu olduğunu duyurmuştu.
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