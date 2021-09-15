https://tr.sputniknews.com/20210915/ni-rusya-avrupanin-dogalgaz-sikintisindan-kuzey-akim-2yi-acmak-zorunda-kalacagini-umuyor-1048912187.html

NI: Rusya, Avrupa’nın doğalgaz sıkıntısından Kuzey Akım-2’yi açmak zorunda kalacağını umuyor

NI: Rusya, Avrupa’nın doğalgaz sıkıntısından Kuzey Akım-2’yi açmak zorunda kalacağını umuyor

National Interest (NI), ABD’nin, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı için mücadele eden Rusya’nın ‘oyununu’ görmezden gelemeyeceğini belirtti. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T04:14+0300

2021-09-15T04:14+0300

2021-09-15T04:14+0300

dünya

rusya

alman

kuzey akım-2

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Nikolas K. Gvosdev imzalı yazıda, Avrupa’nın enerji krizi riskiyle karşı karşıya olduğu ve bunun sebebinin Washington olduğu ve muhtemelen Moskova’nın işine yarayacağı ifade edildi. Halihazırda Rusya’nın, Ukrayna üzerinden Almanya ile varılan anlaşmanın öngördüğü kadar gaz ihraç ettiği kaydedildi.Gvosdev, “Rusya, yetersiz gaz rezervleri ile ilgili endişelerin Avrupa’yı, artık yapımı tamamlanan Kuzey Akım-2’yi onaylamaya ve hizmete açmaya zorlayacağını umuyor” diye yazdı.ABD’nin, Almanya’yla Kuzey Akım-2 konusunda anlaşmayı kabul ettiğini, çünkü ‘Trans Atlantik dayanışması uğruna’ Avrupalı partnerlerinden, Çin'e karşı ortak eylemlerin bir parçası olarak ekonomik kayıpları kabul etmelerini isteyebileceğini tahmin eden Gvosdev, şu yorumda bulundu:“Buradaki temel fikir, (Kuzey Akım-2’ye baskı sonucu) Avrupa ekonomilerine verilen zararın, Çin'e karşı mücadelede ek fedakarlıklar talep etme girişimlerini boşa çıkarabileceği yönünde.”

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