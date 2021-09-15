https://tr.sputniknews.com/20210915/obama-baskan-olarak-ilk-yurt-disi-turumda-istanbulu-ziyaret-ettim-ve-bu-harikaydi-1048940831.html

Obama: Başkan olarak ilk yurtdışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı

Obama: Başkan olarak ilk yurtdışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Başkan olarak yaptığı ilk yurt dışı turunda Türkiye'yi ziyaret etmesine ilişkin, "Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T21:34+0300

2021-09-15T21:34+0300

2021-09-15T21:41+0300

dünya

barack obama

istanbul

sultan ahmet camii

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Barack Obama 'Reshape Virtual Summit 2021' çevrim içi programında başkanlık döneminde Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve genç kuşağa ilişkin fikirlerini paylaştı. "Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı. (Türkiye) Olağanüstü insanların olduğu olağanüstü bir ülke. Belki de İstanbul'da yaptığım en anlamlı şey inanılmaz genç insanlarla tanışmış olmaktı" diyen Obama, İstanbul'dayken Sultan Ahmet Camisi'ni ziyaret etmenin kendisi için 'muazzam' bir deneyim olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Obama, "Sultan Ahmet Camisi sizi şaşkına çeviren geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağlantı kurmanızı sağlayan dünyanın özel tarihi mekanlarından biri" dedi.Obama, başkanlık döneminde etrafında kalabalıklar olmadan bu tür yerleri ziyaret etmenin görkem, dinginlik ve sakinliği takdir edebilmesini sağladığını belirtti.

istanbul

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barack obama, istanbul, sultan ahmet camii