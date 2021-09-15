Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210915/one-webin-34-uydusu-daha-uzaya-firlatildi-1048914118.html
One Web'in 34 uydusu daha uzaya fırlatıldı
One Web'in 34 uydusu daha uzaya fırlatıldı
Rusya, dünyaya hızlı internet sağlamayı amaçlayan İngiltere merkezli küresel iletişim şirketi One Web'in 34 uydusunu daha başarıyla uzaya fırlattı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T06:54+0300
2021-09-15T06:53+0300
dünya
rusya
soyuz
roscosmos
internet
rusya federal uzay ajansı roscosmos
uydu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1a/1044357978_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5c14ce4296ef9c3fb1c9386c0dff41a8.jpg
Rusya Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamaya göre, fırlatma TSİ ile 21.10'da Kazakistan’ın güneyinde yer alan Baykonur Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi.One Web'e ait 34 uydu daha Rus yapımı 'Soyuz-2.1B' roketiyle uzaya gönderildi. Fırlatılan uydular yaklaşık 3.5 saat sonra uzayda yerleşmeye başlayacak.Roscosmos’un alt grubu olan Glavcosmos ile Arianespace ve Starsem şirketleri arasındaki ticari sözleşme çerçevesinde yapılan bu fırlatma ile One Web’in uzayda bulunan toplam uydu sayısı 322’ye yükseldi. Daha önce One Web’in, 2022'ye kadar 650 uyduyu uzaya göndermeyi planladığı bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210905/roscosmos-baskani-rogozinden-abd-yaptirimlarina-elestiri-1048621785.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1a/1044357978_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc2b37bf0b4a74014859ef4911ebcd1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, soyuz, roscosmos, internet, rusya federal uzay ajansı roscosmos, uydu

One Web'in 34 uydusu daha uzaya fırlatıldı

06:54 15.09.2021
© REUTERS / ROSCOSMOSRusya, OneWeb’e ait 36 uyduyu daha uzaya fırlattı
Rusya, OneWeb’e ait 36 uyduyu daha uzaya fırlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / ROSCOSMOS
Abone ol
Rusya, dünyaya hızlı internet sağlamayı amaçlayan İngiltere merkezli küresel iletişim şirketi One Web'in 34 uydusunu daha başarıyla uzaya fırlattı.
Rusya Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamaya göre, fırlatma TSİ ile 21.10'da Kazakistan’ın güneyinde yer alan Baykonur Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi.

One Web'e ait 34 uydu daha Rus yapımı 'Soyuz-2.1B' roketiyle uzaya gönderildi. Fırlatılan uydular yaklaşık 3.5 saat sonra uzayda yerleşmeye başlayacak.

Roscosmos’un alt grubu olan Glavcosmos ile Arianespace ve Starsem şirketleri arasındaki ticari sözleşme çerçevesinde yapılan bu fırlatma ile One Web’in uzayda bulunan toplam uydu sayısı 322’ye yükseldi. Daha önce One Web’in, 2022'ye kadar 650 uyduyu uzaya göndermeyi planladığı bildirilmişti.
Dmitriy Rogozin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
DÜNYA
Roscosmos Başkanı Rogozin’den ABD yaptırımlarına eleştiri
5 Eylül, 03:13
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:14Salgın korkusu İstanbul'da toplu taşıma kullanımını yarı yarıya düşürdü
06:59'Trump'ın Çin'e saldırabileceği endişesine ilişkin Pekin'e güvence verildi'
06:54One Web'in 34 uydusu daha uzaya fırlatıldı
06:46Filistin Esirler Cemiyeti: Firar ettikten sonra yakalanan tutuklu, ağır işkenceye maruz kaldı
06:41BM Genel Kurul Başkanlığını devreden Bozkır: Cumhurbaşkanını her zaman arkamda hissettim
06:34ABD, Japonya ve Güney Kore'den 'Kuzey Kore' zirvesi: Yaptırım ve diyalog seçenekleri ele alındı
06:28Çin donanmasına ait savaş gemilerinin, ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında seyrettiği iddia edildi
05:50Japonya'da Pfizer üretimi Kovid-19 aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı
05:34Bolivya'da bir kadının hamburgerinden insan parmağı çıktı
05:06Manisa’da 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
04:51Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 86 bini aştı
04:22AB’den Rusya ile öngörülebilir ve istikrarlı ilişkiler çağrısı
04:14NI: Rusya, Avrupa’nın doğalgaz sıkıntısından Kuzey Akım-2’yi açmak zorunda kalacağını umuyor
03:56İstanbul'da kazaya yardım edenlerin arasına otomobil daldı: 1 ölü, 6 yaralı
03:36Rapor basına sızdı: 'Facebook Instagram'ın gençler için çok zararlı olduğunu biliyor'
03:19Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: ABD Suriye’yi bölmek istiyor
02:55Bursa'da bir adam 20 metre yükseklikteki direğe çıkıp uyudu
02:53Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşıdan kimseye zarar gelmez
02:37Fukuşima’da radyoaktif suyu arıtan neredeyse tüm filtreler arızalandı
02:34Sağlık Bakanı Koca, Rize'de çay bahçesinde aşılama işlemini paylaştı