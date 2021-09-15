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https://tr.sputniknews.com/20210915/palali-sabri-hakkindaki-haberlere-erisim-engeli-1048930459.html
Palalı Sabri hakkındaki haberlere erişim engeli
Palalı Sabri hakkındaki haberlere erişim engeli
Gezi olayları sırasında göstericilere pala ile saldıran Sabri Çelebi'nin suç örgütü kurup insan ticareti yapmasıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T16:06+0300
2021-09-15T16:06+0300
türkiye
gezi parkı
sabri çelebi
gezi
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İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Gezi olayları sırasında protestoculara palayla saldıran ve daha sonra ‘Palalı Sabri’ olarak anılan Sabri Çelebi'nin suç örgütü kurup insan ticareti yapmasıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi’nin kurduğu suç örgütüne yönelik çalışma başlatmıştı.Yapılan incelemede Beşiktaş'ta ve Beyoğlu’nda örgüt üyelerince işletilen gece kulüplerinde çalıştırılan yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına örgüt üyelerince el konulduğu, zorla çalıştırılan kadınların fuhuşa zorlandığı tespit edilmişti. Örgütün kadınlara kaçmaması için Beyoğlu Talimhane ve Oda Kule civarında kiraladıkları pansiyon odaları, kuaför salonları, marketlerde ikamet sağladığı, gece ise kadınların VIP araçlarla çalışacakları gece kulüplerine götürüldüğü belirlenmişti.Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenlemişti. Operasyonda firari Sabri Çelebi’nin kardeşi Mehmet Çelebi’nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalanmıştı. Gece kulüplerinde çalıştırılan ve büyük çoğunluğu Fas uyruklu olan toplam 62 kadın örgütün elinden kurtarılmıştı.Hakkındaki haberlere erişim engeliCumhuriyet'in haberine göre Gezi olayları sırasında Talimane’de eylemcilere palayla saldırdığı görüntüleriyle tanınan ve sonrasında ‘Palalı Sabri’ olarak anılan işletmeci Sabri Çelebi ile ilgili 13 Eylül 2021’de yayınlanan haberde kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 13 Eylül 2021 tarih ve 2021/3157 sayılı kararı ile erişime engellendi.Çelebi hakkında Halk TV’nin web sitesinde yayınlanan “Gezi’nin palalı saldırganı Dubai’de” başlıklı haber, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 10 Şubat 2021 tarih ve 2021/790 sayılı kararı ile erişime engellenmişti.Hakimlik kararıyla daha önce engellenen haberle benzer içerikte olduğu gerekçesiyle, Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin 26 Mart 2021 tarih ve 2021/72 sayılı kararı ile de birçok haber daha erişime engellendi.
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gezi parkı, sabri çelebi, gezi

Palalı Sabri hakkındaki haberlere erişim engeli

16:06 15.09.2021
© DHAPalalı saldırgan Sabri Çeleb
Palalı saldırgan Sabri Çeleb - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© DHA
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Gezi olayları sırasında göstericilere pala ile saldıran Sabri Çelebi'nin suç örgütü kurup insan ticareti yapmasıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.
İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Gezi olayları sırasında protestoculara palayla saldıran ve daha sonra ‘Palalı Sabri’ olarak anılan Sabri Çelebi'nin suç örgütü kurup insan ticareti yapmasıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi’nin kurduğu suç örgütüne yönelik çalışma başlatmıştı.
Yapılan incelemede Beşiktaş'ta ve Beyoğlu’nda örgüt üyelerince işletilen gece kulüplerinde çalıştırılan yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına örgüt üyelerince el konulduğu, zorla çalıştırılan kadınların fuhuşa zorlandığı tespit edilmişti. Örgütün kadınlara kaçmaması için Beyoğlu Talimhane ve Oda Kule civarında kiraladıkları pansiyon odaları, kuaför salonları, marketlerde ikamet sağladığı, gece ise kadınların VIP araçlarla çalışacakları gece kulüplerine götürüldüğü belirlenmişti.
Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenlemişti. Operasyonda firari Sabri Çelebi’nin kardeşi Mehmet Çelebi’nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalanmıştı. Gece kulüplerinde çalıştırılan ve büyük çoğunluğu Fas uyruklu olan toplam 62 kadın örgütün elinden kurtarılmıştı.

Hakkındaki haberlere erişim engeli

Cumhuriyet'in haberine göre Gezi olayları sırasında Talimane’de eylemcilere palayla saldırdığı görüntüleriyle tanınan ve sonrasında ‘Palalı Sabri’ olarak anılan işletmeci Sabri Çelebi ile ilgili 13 Eylül 2021’de yayınlanan haberde kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 13 Eylül 2021 tarih ve 2021/3157 sayılı kararı ile erişime engellendi.
Çelebi hakkında Halk TV’nin web sitesinde yayınlanan “Gezi’nin palalı saldırganı Dubai’de” başlıklı haber, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 10 Şubat 2021 tarih ve 2021/790 sayılı kararı ile erişime engellenmişti.
Hakimlik kararıyla daha önce engellenen haberle benzer içerikte olduğu gerekçesiyle, Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin 26 Mart 2021 tarih ve 2021/72 sayılı kararı ile de birçok haber daha erişime engellendi.
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