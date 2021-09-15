Prof. Dr. Cem Say anlattı: Boğaziçi’nde son durum ne?

“Benim YÖK’le şöyle bir deneyimim oldu. Ben de güvenoyu olan pek çok adaydan biriydim. Biz de YÖK’e başvurduk. Normalde hepimizi mülakata çağırması gerekiyordu. Çünkü şimdiye kadar hep bu şekilde yapılıyormuş. Adaylık formunu yayınladığımız gün YÖK’ten bize telefon ettiler. ‘Siz soyadınız bütün harflerini büyük harflerle yazmamışsınız’ dediler bana. Tüm harflerini büyük yazıp tekrar yolladık. Ondan sonra da ne arayan oldu ne soran ne de mülakat. Sonra yine bir gece yarısı Naci Bey’in atandığını duyduk. YÖK’ün rolü bu işlerde bu kadar. Bu sebeple YÖK başkanının bir fark yaratabileceğini düşünmüyorum”