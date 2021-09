https://tr.sputniknews.com/20210915/prof-dr-cem-say-anlatti-bogazicinde-son-durum-ne-1048932239.html

Prof. Dr. Cem Say anlattı: Boğaziçi’nde son durum ne?

Prof. Dr. Cem Say anlattı: Boğaziçi’nde son durum ne?

RS FM’e konuk olan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say, yeni akademik yılın başlamasına ramak kala 255 gündür... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak akademisyenlerin 255 gündür sürdürdüğü eylemin son gelişmelerini ve rektörlük seçimlerinin ayrıntılarını aktardı.‘Henüz ders programı açıklanmadı, eğitim yüz yüze mi yoksa çevrimiçi mi olacak, bilmiyoruz’Prof. Dr. Say, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki son durumu şekilde anlattı:Say, “Naci İnci’nin iyi bir iletişim kuramadığını şuradan anlıyorum” diyerek “Melih Bulu gittikten sonra, en azından bu sefer anayasadaki özerklik ilkesine uygun bir iş yapılsın diye hocalarımız adaylıklarını duyuranlar arasında bir oylama yapmıştı. Naci Bey’e de, hocaların yüzde 84’ünün katıldığı oylamada yüzde 94 ret oyu çıkmıştı” ifadelerini kullandı.‘YÖK’ün adaylığı olan herkesi mülakata çağırması gerekiyordu, yapmadı’Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanlığına Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar’ın atanmasının bir paradigma değiştirip değiştirmeyeceğinin sorulması üzerine Say şu cevabı verdi:

