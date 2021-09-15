https://tr.sputniknews.com/20210915/prof-dr-mehmet-ceyhan-asidan-kimseye-zarar-gelmez-1048911285.html

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşıdan kimseye zarar gelmez

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşıdan kimseye zarar gelmez

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Aşıdan kimseye zarar gelmez, tam tersine aşı yaşam kurtarır, sakatlıkları önler, ekonomik kazanç sağlar. Aşı olmadığı için... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T02:53+0300

2021-09-15T02:53+0300

2021-09-15T02:53+0300

yaşam

aşı

mehmet ceyhan

koronavirüs

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ceyhan, "İngiltere’de COVID aşılarının 112.000 ölümü, 24 milyon vakayı önlediği gösterilmiş. Aşıdan 1 kişi öldüğünü duydum, 2 tanıdığım öldü yalanlarına benzemiyor" ifadesini kullandı. Aşıdan dolayı kimsenin zarar görmeyeceğini belirten Ceyhan, "Aşıdan kimseye zarar gelmez, tam tersine aşı yaşam kurtarır, sakatlıkları önler, ekonomik kazanç sağlar. Aşı olmadığı için hastalananların ülkeye maliyeti inanılmaz" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aşı, mehmet ceyhan, koronavirüs