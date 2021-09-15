Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ceyhan, "İngiltere’de COVID aşılarının 112.000 ölümü, 24 milyon vakayı önlediği gösterilmiş. Aşıdan 1 kişi öldüğünü duydum, 2 tanıdığım öldü yalanlarına benzemiyor" ifadesini kullandı. Aşıdan dolayı kimsenin zarar görmeyeceğini belirten Ceyhan, "Aşıdan kimseye zarar gelmez, tam tersine aşı yaşam kurtarır, sakatlıkları önler, ekonomik kazanç sağlar. Aşı olmadığı için hastalananların ülkeye maliyeti inanılmaz" dedi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Aşıdan kimseye zarar gelmez, tam tersine aşı yaşam kurtarır, sakatlıkları önler, ekonomik kazanç sağlar. Aşı olmadığı için hastalananların ülkeye maliyeti inanılmaz" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ceyhan, "İngiltere’de COVID aşılarının 112.000 ölümü, 24 milyon vakayı önlediği gösterilmiş. Aşıdan 1 kişi öldüğünü duydum, 2 tanıdığım öldü yalanlarına benzemiyor" ifadesini kullandı.
Aşıdan dolayı kimsenin zarar görmeyeceğini belirten Ceyhan, "Aşıdan kimseye zarar gelmez, tam tersine aşı yaşam kurtarır, sakatlıkları önler, ekonomik kazanç sağlar. Aşı olmadığı için hastalananların ülkeye maliyeti inanılmaz" dedi.