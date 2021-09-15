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PSG Sportif Direktörü Leonardo'dan Mbappe açıklaması
PSG Sportif Direktörü Leonardo'dan Mbappe açıklaması
PSG Sportif Direktörü Leonardo, transferin son haftası Real Madrid’in teklif yaptığı Mbappe’nin gelecekte de takımdan ayrılması ihtimalini düşünmediğini... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T13:06+0300
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yaşam
spor
neymar
kylian mbappe
real madrid
paris saint-germain (psg)
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Paris Saint-Germain (PSG) Sportif Direktörü Leonardo, çok konuşulan Kylian Mbappe'nin geleceğine ilişkin açıklama yaptı.‘Bu bize saygısızca geldi’SporX’in aktardığına göre, Brezilyalı yönetici Leonardo, yaz transfer döneminin son haftasında Mbappe için Real Madrid'le pazarlık yaptıklarını doğrulayarak, şunları söyledi:‘Messi, Mbappe, Neymar arasında kıskançlık yok’Real Madrid'in teklifini kabul etmeyi hiç düşünmediklerini belirten Leonardo, "Sezon sonunda sözleşmesi bitecek, doğru. Ben gelecekte onun PSG'den ayrılacağını düşünmüyorum. Messi-Neymar-Mbappe çok uyumlu üçlü oldu. Aralarında kıskançlık da yok. Bu olağanüstü üçlüyü bir araya getirmek 1 sezonluk olacak kadar kolay bir planlama değil" diyerek dedikodulara son noktayı koymuş oldu.
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spor, neymar, kylian mbappe, real madrid, paris saint-germain (psg)

PSG Sportif Direktörü Leonardo'dan Mbappe açıklaması

13:06 15.09.2021 (güncellendi: 13:20 15.09.2021)
© AFP 2021Kylian Mbappe, PSG Sportif Direktörü Leonardo
Kylian Mbappe, PSG Sportif Direktörü Leonardo - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AFP 2021
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PSG Sportif Direktörü Leonardo, transferin son haftası Real Madrid’in teklif yaptığı Mbappe’nin gelecekte de takımdan ayrılması ihtimalini düşünmediğini söyledi.
Paris Saint-Germain (PSG) Sportif Direktörü Leonardo, çok konuşulan Kylian Mbappe'nin geleceğine ilişkin açıklama yaptı.

‘Bu bize saygısızca geldi’

SporX’in aktardığına göre, Brezilyalı yönetici Leonardo, yaz transfer döneminin son haftasında Mbappe için Real Madrid'le pazarlık yaptıklarını doğrulayarak, şunları söyledi:

"Açıkçası bu bize saygısızca geldi. Dünyanın en iyi oyuncularından birini almak için 1 hafta pazarlık süresi ayarlayamazsınız. Real Madrid bize onu aldığımızdan daha az bir teklif yaptı. 2-3-4 ay transfer görüşmek varken son hafta konuşmak tuhaftı."

‘Messi, Mbappe, Neymar arasında kıskançlık yok’

Real Madrid'in teklifini kabul etmeyi hiç düşünmediklerini belirten Leonardo, "Sezon sonunda sözleşmesi bitecek, doğru. Ben gelecekte onun PSG'den ayrılacağını düşünmüyorum. Messi-Neymar-Mbappe çok uyumlu üçlü oldu. Aralarında kıskançlık da yok. Bu olağanüstü üçlüyü bir araya getirmek 1 sezonluk olacak kadar kolay bir planlama değil" diyerek dedikodulara son noktayı koymuş oldu.
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