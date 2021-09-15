https://tr.sputniknews.com/20210915/psg-sportif-direktoru-leonardodan-mbappe-aciklamasi-1048922140.html

PSG Sportif Direktörü Leonardo'dan Mbappe açıklaması

PSG Sportif Direktörü Leonardo'dan Mbappe açıklaması

PSG Sportif Direktörü Leonardo, transferin son haftası Real Madrid’in teklif yaptığı Mbappe’nin gelecekte de takımdan ayrılması ihtimalini düşünmediğini... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T13:06+0300

2021-09-15T13:06+0300

2021-09-15T13:20+0300

yaşam

spor

neymar

kylian mbappe

real madrid

paris saint-germain (psg)

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Paris Saint-Germain (PSG) Sportif Direktörü Leonardo, çok konuşulan Kylian Mbappe'nin geleceğine ilişkin açıklama yaptı.‘Bu bize saygısızca geldi’SporX’in aktardığına göre, Brezilyalı yönetici Leonardo, yaz transfer döneminin son haftasında Mbappe için Real Madrid'le pazarlık yaptıklarını doğrulayarak, şunları söyledi:‘Messi, Mbappe, Neymar arasında kıskançlık yok’Real Madrid'in teklifini kabul etmeyi hiç düşünmediklerini belirten Leonardo, "Sezon sonunda sözleşmesi bitecek, doğru. Ben gelecekte onun PSG'den ayrılacağını düşünmüyorum. Messi-Neymar-Mbappe çok uyumlu üçlü oldu. Aralarında kıskançlık da yok. Bu olağanüstü üçlüyü bir araya getirmek 1 sezonluk olacak kadar kolay bir planlama değil" diyerek dedikodulara son noktayı koymuş oldu.

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spor, neymar, kylian mbappe, real madrid, paris saint-germain (psg)