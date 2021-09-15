https://tr.sputniknews.com/20210915/ridvan-dilmen-milli-takim-kuntzla-anlasmaya-vardi-1048933175.html

Rıdvan Dilmen: Milli Takım, Kuntz'la anlaşmaya vardı

Rıdvan Dilmen: Milli Takım, Kuntz'la anlaşmaya vardı

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli takım teknik direktörlüğü için Stefan Kuntz ile 3 yıllığına anlaştığını duyurdu. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

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rıdvan dilmen

yaşam

a milli futbol takımı

stefan kuntz

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelen Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz, daha sonra hiçbir açıklama yapmadan ülkeden ayrılmıştı.Sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Kuntz, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil" demişti.Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen kısa bir süre önce bir tweet atarak TFF ile Stefan Kuntz'un 3 yıllığına anlaştığını duyurdu.Dilmen, tweet'inde Kuntz için yerli bir yardımcı arandığını belirtti.

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rıdvan dilmen, a milli futbol takımı, stefan kuntz