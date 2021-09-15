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https://tr.sputniknews.com/20210915/ridvan-dilmen-milli-takim-kuntzla-anlasmaya-vardi-1048933175.html
Rıdvan Dilmen: Milli Takım, Kuntz'la anlaşmaya vardı
Rıdvan Dilmen: Milli Takım, Kuntz'la anlaşmaya vardı
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli takım teknik direktörlüğü için Stefan Kuntz ile 3 yıllığına anlaştığını duyurdu. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T16:55+0300
2021-09-15T16:55+0300
2021-09-15T17:15+0300
rıdvan dilmen
yaşam
a milli futbol takımı
stefan kuntz
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelen Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz, daha sonra hiçbir açıklama yapmadan ülkeden ayrılmıştı.Sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Kuntz, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil" demişti.Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen kısa bir süre önce bir tweet atarak TFF ile Stefan Kuntz'un 3 yıllığına anlaştığını duyurdu.Dilmen, tweet'inde Kuntz için yerli bir yardımcı arandığını belirtti.
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rıdvan dilmen, a milli futbol takımı, stefan kuntz
Rıdvan Dilmen: Milli Takım, Kuntz'la anlaşmaya vardı 16:55 15.09.2021 (güncellendi: 17:15 15.09.2021)
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli takım teknik direktörlüğü için Stefan Kuntz ile 3 yıllığına anlaştığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüşme yapmak üzere
Türkiye'ye gelen Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz, daha sonra hiçbir açıklama yapmadan ülkeden ayrılmıştı.
Sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Kuntz,
"Henüz hiçbir şey bitmiş değil" demişti.
Ünlü spor yorumcusu
Rıdvan Dilmen kısa bir süre önce bir tweet atarak TFF ile Stefan Kuntz'un 3 yıllığına anlaştığını duyurdu.
Dilmen, tweet'inde Kuntz için yerli bir
yardımcı arandığını belirtti.