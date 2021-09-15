Rıza Çalımbay'dan aşı çağrısı: Taraftara çok ihtiyacımız var, beraber kolay kolay maç kaybetmeyiz

"Artık deplasmanda bir avantajınız yok. Geçen sezon deplasmana gittiğimizde taraftar yoktu ve maçlarımızı hazırlık maçı gibi oynuyorduk ama şimdi herkesin taraftarı var. İşte burada herkese iş düşüyor, önce taraftara iş düşüyor hem kendi sağlığı için hem de takım için. Bir kere aşı yaptırmaktan korkmamak gerekiyor ve yaptırmak gerekiyor. Sonra kulüp olarak taraftarımız için yapmamız gereken bir şey varsa kulübümüz bunu yapacaktır. Taraftarımızla beraber olursak kolay kolay sahamızda maç kaybetmeyiz. Onun için burada yapılacak olan şey aşıdır. Aşıyı mutlaka, ne olursa olsun bir an önce yaptırmamız gerekiyor. Bu hem takımımız hem sağlığımız hem de yakınlarımız için önemli."