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Rıza Çalımbay'dan aşı çağrısı: Taraftara çok ihtiyacımız var, beraber kolay kolay maç kaybetmeyiz
Rıza Çalımbay'dan aşı çağrısı: Taraftara çok ihtiyacımız var, beraber kolay kolay maç kaybetmeyiz
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Çalımbay, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu belirterek... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T14:03+0300
2021-09-15T14:06+0300
spor
rıza çalımbay
koronavirüs
futbol
taraftar
türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi
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Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor'un ligde geçen sezon salgından en çok etkilenen takımların başında geldiğini söyledi.Kendisi ve takımdaki hemen hemen tüm futbolcuların Kovid-19'a yakalandığını anımsatan Çalımbay, insanlara sürekli maske, mesafe ve hijyen çağırısı yaptıklarını belirtti.‘İnsanlar ilginçtir Kovid-19'dan değil, aşıdan korkuyor’Salgınla mücadelede aşının önemine vurgu yapan Çalımbay, "Aşı mutlaka yapılması gereken bir şey. İnsanlar ilginçtir Kovid-19'dan değil, aşıdan korkuyor. Bütün ülkelerde insanlar aşılanıyor. Onun için bizim de aşı yaptırmamız gerekiyor" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı önlemler aldığını ve bu tedbirler arasında aşısız taraftarların statlara alınmamasının da bulunduğunu hatırlatan Çalımbay, şunları söyledi:Çalımbay, şöyle devam etti:
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spor, rıza çalımbay, futbol, taraftar, türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi

Rıza Çalımbay'dan aşı çağrısı: Taraftara çok ihtiyacımız var, beraber kolay kolay maç kaybetmeyiz

14:03 15.09.2021 (güncellendi: 14:06 15.09.2021)
© AARıza Çalımbay
Rıza Çalımbay - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Çalımbay, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu belirterek, başta taraftarlar olmak üzere tüm vatandaşlara aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.
Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor'un ligde geçen sezon salgından en çok etkilenen takımların başında geldiğini söyledi.
Kendisi ve takımdaki hemen hemen tüm futbolcuların Kovid-19'a yakalandığını anımsatan Çalımbay, insanlara sürekli maske, mesafe ve hijyen çağırısı yaptıklarını belirtti.
‘İnsanlar ilginçtir Kovid-19'dan değil, aşıdan korkuyor’
Salgınla mücadelede aşının önemine vurgu yapan Çalımbay, "Aşı mutlaka yapılması gereken bir şey. İnsanlar ilginçtir Kovid-19'dan değil, aşıdan korkuyor. Bütün ülkelerde insanlar aşılanıyor. Onun için bizim de aşı yaptırmamız gerekiyor" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı önlemler aldığını ve bu tedbirler arasında aşısız taraftarların statlara alınmamasının da bulunduğunu hatırlatan Çalımbay, şunları söyledi:

"Az sayıda taraftarımız stada geliyor, biz daha fazla taraftarımızı stadımıza bekliyoruz çünkü biz bundan önceki sezon taraftarımızın desteğiyle çoğu maçımızı kazandık ve sahamızda namağluptuk, pandemi olana kadar hiç mağlubiyetimiz yoktu. Taraftarlarımız gücünü ve orada olduklarını hissettiriyorlardı. Onun için taraftara çok ihtiyacımız var."

Çalımbay, şöyle devam etti:
"Artık deplasmanda bir avantajınız yok. Geçen sezon deplasmana gittiğimizde taraftar yoktu ve maçlarımızı hazırlık maçı gibi oynuyorduk ama şimdi herkesin taraftarı var. İşte burada herkese iş düşüyor, önce taraftara iş düşüyor hem kendi sağlığı için hem de takım için. Bir kere aşı yaptırmaktan korkmamak gerekiyor ve yaptırmak gerekiyor. Sonra kulüp olarak taraftarımız için yapmamız gereken bir şey varsa kulübümüz bunu yapacaktır. Taraftarımızla beraber olursak kolay kolay sahamızda maç kaybetmeyiz. Onun için burada yapılacak olan şey aşıdır. Aşıyı mutlaka, ne olursa olsun bir an önce yaptırmamız gerekiyor. Bu hem takımımız hem sağlığımız hem de yakınlarımız için önemli."
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