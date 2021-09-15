https://tr.sputniknews.com/20210915/ronaldonun-sutu-kadin-guvenlik-gorevlisini-bayiltti-1048916295.html

Ronaldo'nun şutu kadın güvenlik görevlisini bayılttı

Ronaldo'nun şutu kadın güvenlik görevlisini bayılttı

Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys-Manchester United maçı öncesinde Cristiano Ronaldo'nun ısınırken çektiği şut, güvenlik görevlisinin bayılmasına neden oldu. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T09:43+0300

2021-09-15T09:43+0300

2021-09-15T09:43+0300

cristiano ronaldo

tekme

manchester united

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Manchester United, Young Boys karşılaşması öncesi, Cristiano Ronaldo'nun ısınma hareketleri yaparken çektiği şut, kadın güvenlik görevlisine isabet etti.Kale arkasında duran görevli, çarpmanın etkisiyle bayılırken, Ronaldo ve çevredekiler de panik yaşadı. Ronaldo'nun ilk müdahaleler yapılırken güvenlik görevlisinin başından ayrılmadığı görüldü. Güvenlik görevlisinin kendisine gelmesini bekleyen Ronaldo, kadına formasını hediye etti ve defalarca özür diledi.Stade de Suisse'de oynanan mücadelede Manchester United, Young Boys'a 2-1 mağlup oldu.

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cristiano ronaldo, tekme, manchester united