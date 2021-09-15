https://tr.sputniknews.com/20210915/rus-disisleri-bakan-yardimcisi-ryabkov-abd-suriyeyi-bolmek-istiyor-1048911583.html

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: ABD Suriye’yi bölmek istiyor

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: ABD Suriye’yi bölmek istiyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin cephaneliklerinde fiilen Suriye’yi bölme senaryosunun bulunduğunu belirtti. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T03:19+0300

2021-09-15T03:19+0300

2021-09-15T03:22+0300

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suriye

sergey ryabkov

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Sergey Ryabkov, RT Arabic televizyonuna yaptığı açıklamasında, “Suriye'deki istikrarsızlığın ve çatışmanın devam etmesinin temel nedenlerinden birinin ülkedeki yasadışı ABD varlığı olduğunu hatırlatıyorum” ifadesini kullandı.“Cephaneliklerinde, fiilen Suriye'yi bölme senaryosunun olduğunu düşünüyorum” diyen Rus diplomat, “Biz buna karşıyız ve BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü teyit eden mevcut kararları doğrultusunda hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.‘Afganistan’da dengeli bir politika izliyoruz’Afganistan’daki durumu değerlendiren Ryabkov, “Afganistan’daki durum kökten değişti. Görevimiz, çıkarlarımızı yansıtacak dengeli bir politika izlemek. Bu çıkarlar arasında, sınırlarımızın ve Orta Asya ile genel olarak bölgedeki müttefiklerimizin sınırlarının güvenliğini sağlamak” dedi.Afganistan konusunda ABD ile diyalog halinde olduklarını anlatan Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Taliban’la diyalogu kesmedik. Fakat gelecekte ne olacağı başka bir mesele. Bunu, ilgi duyan tüm taraflarla konuşuyoruz, buna Amerikalılar da dahil.”

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abd, rusya, suriye, sergey ryabkov