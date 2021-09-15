Rus hava indirme birliğinin Zapad-2021 tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği indirme görevi

Görevin gerçekleştirilmesinde Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Il-76MD tipi 10 askeri nakliye uçağı yer alırken indirme, 800 metre yükseklikten D-10 ve D-6 sistemlerinde paraşüt yardımıyla gerçekleştirildi.Ana indir güçlerinin güvenli bir şekilde intikal etmelerini sağlamak için Su-24 bombardıman uçakları tarafından sözde düşmanın mevzilerine yönelik bombardıman da düzenlendi.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçakları, Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında Pskov hava indirme birliğine bağlı yaklaşık 300 asker ile BMD-2KU tipi 12 indirme aracını Kaliningrad Bölgesi'ndeki Pravdinskiy poligonuna indirdi.
Görevin gerçekleştirilmesinde Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Il-76MD tipi 10 askeri nakliye uçağı yer alırken indirme, 800 metre yükseklikten D-10 ve D-6 sistemlerinde paraşüt yardımıyla gerçekleştirildi.
Ana indir güçlerinin güvenli bir şekilde intikal etmelerini sağlamak için Su-24 bombardıman uçakları tarafından sözde düşmanın mevzilerine yönelik bombardıman da düzenlendi.