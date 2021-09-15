https://tr.sputniknews.com/20210915/rus-hava-indirme-birliginin-zapad-2021-tatbikati-kapsaminda-gerceklestirdigi-indirme-gorevi-1048932463.html

Rus hava indirme birliğinin Zapad-2021 tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği indirme görevi

Rus hava indirme birliğinin Zapad-2021 tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği indirme görevi

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçakları, Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında Pskov hava indirme... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T16:41+0300

2021-09-15T16:41+0300

2021-09-15T16:42+0300

savunma

rusya

tatbikat

bombardıman

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Görevin gerçekleştirilmesinde Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Il-76MD tipi 10 askeri nakliye uçağı yer alırken indirme, 800 metre yükseklikten D-10 ve D-6 sistemlerinde paraşüt yardımıyla gerçekleştirildi.Ana indir güçlerinin güvenli bir şekilde intikal etmelerini sağlamak için Su-24 bombardıman uçakları tarafından sözde düşmanın mevzilerine yönelik bombardıman da düzenlendi.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, tatbikat, bombardıman