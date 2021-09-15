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Rus hava indirme birliğinin Zapad-2021 tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği indirme görevi
Rus hava indirme birliğinin Zapad-2021 tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği indirme görevi
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçakları, Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında Pskov hava indirme... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T16:41+0300
2021-09-15T16:42+0300
savunma
rusya
tatbikat
bombardıman
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Görevin gerçekleştirilmesinde Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Il-76MD tipi 10 askeri nakliye uçağı yer alırken indirme, 800 metre yükseklikten D-10 ve D-6 sistemlerinde paraşüt yardımıyla gerçekleştirildi.Ana indir güçlerinin güvenli bir şekilde intikal etmelerini sağlamak için Su-24 bombardıman uçakları tarafından sözde düşmanın mevzilerine yönelik bombardıman da düzenlendi.
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rusya, tatbikat, bombardıman

Rus hava indirme birliğinin Zapad-2021 tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği indirme görevi

16:41 15.09.2021 (güncellendi: 16:42 15.09.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girZapad-2021, Rusya tatbikat
Zapad-2021, Rusya tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
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Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçakları, Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında Pskov hava indirme birliğine bağlı yaklaşık 300 asker ile BMD-2KU tipi 12 indirme aracını Kaliningrad Bölgesi'ndeki Pravdinskiy poligonuna indirdi.
Görevin gerçekleştirilmesinde Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Il-76MD tipi 10 askeri nakliye uçağı yer alırken indirme, 800 metre yükseklikten D-10 ve D-6 sistemlerinde paraşüt yardımıyla gerçekleştirildi.
Ana indir güçlerinin güvenli bir şekilde intikal etmelerini sağlamak için Su-24 bombardıman uçakları tarafından sözde düşmanın mevzilerine yönelik bombardıman da düzenlendi.
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