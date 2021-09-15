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Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti
Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasıyla birlikte vakalarda çok fazla yükseliş görülmediğini belirterek, "Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti" dedi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
fahrettin koca
koronavirüs
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Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, aşılanmaya yönelik bilgi verdi.Koca, aşı programının plana uygun ve başarılı şekilde sürdüğünü aktararak, "1. Doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. Doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız" dedi.Vaka ve hayatını kaybedenlerin büyük oranının aşısız kimseler olduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:.
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fahrettin koca, koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti

21:17 15.09.2021 (güncellendi: 21:24 15.09.2021)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasıyla birlikte vakalarda çok fazla yükseliş görülmediğini belirterek, "Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti" dedi.
Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, aşılanmaya yönelik bilgi verdi.
Koca, aşı programının plana uygun ve başarılı şekilde sürdüğünü aktararak, "1. Doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. Doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız" dedi.
Vaka ve hayatını kaybedenlerin büyük oranının aşısız kimseler olduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:

"Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem."

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