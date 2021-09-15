https://tr.sputniknews.com/20210915/saglik-bakani-koca-rizede-cay-bahcesinde-asilama-islemini-paylasti---1048911036.html

Sağlık Bakanı Koca, Rize'de çay bahçesinde aşılama işlemini paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, Rize'de çay bahçesinde aşılama işlemini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Rize’de ekiplerin aşı serüvenin yer aldığı bir video paylaştı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

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2021-09-15T02:34+0300

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koronavirüs

rize

çay

fahrettin koca

koronavirüs aşısı

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Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 17 Mayıs 2021 itibariyle açılan yaş çay sezonu nedeniyle aşı olamayan çay üreticilerine bulundukları yerlerde Kovid-19 aşısı hizmeti verilmeye başlandı.Çay bahçelerine kadar giden Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çay müstahsilleri birer birer aşı hizmetinden yararlandırıldı.O anları ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, “Müziği, çay bahçeleri ve aşı hikayeleriyle Rize” ifadeleriyle paylaştı.

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rize, çay, fahrettin koca, koronavirüs aşısı