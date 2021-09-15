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Sağlık Bakanı Koca, Rize'de çay bahçesinde aşılama işlemini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, Rize'de çay bahçesinde aşılama işlemini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Rize’de ekiplerin aşı serüvenin yer aldığı bir video paylaştı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T02:34+0300
2021-09-15T02:34+0300
2021-09-15T02:36+0300
koronavirüs
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çay
fahrettin koca
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Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 17 Mayıs 2021 itibariyle açılan yaş çay sezonu nedeniyle aşı olamayan çay üreticilerine bulundukları yerlerde Kovid-19 aşısı hizmeti verilmeye başlandı.Çay bahçelerine kadar giden Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çay müstahsilleri birer birer aşı hizmetinden yararlandırıldı.O anları ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, “Müziği, çay bahçeleri ve aşı hikayeleriyle Rize” ifadeleriyle paylaştı.
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rize, çay, fahrettin koca, koronavirüs aşısı
Sağlık Bakanı Koca, Rize'de çay bahçesinde aşılama işlemini paylaştı 02:34 15.09.2021 (güncellendi: 02:36 15.09.2021)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Rize’de ekiplerin aşı serüvenin yer aldığı bir video paylaştı.
Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 17 Mayıs 2021 itibariyle açılan yaş çay sezonu nedeniyle aşı olamayan çay üreticilerine bulundukları yerlerde Kovid-19 aşısı hizmeti verilmeye başlandı.
Çay bahçelerine kadar giden Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çay müstahsilleri birer birer aşı hizmetinden yararlandırıldı.
O anları ise
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
sosyal medya hesabından,
“Müziği, çay bahçeleri ve aşı hikayeleriyle Rize”
ifadeleriyle
paylaştı.