Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210915/saglik-bakani-koca-rizede-cay-bahcesinde-asilama-islemini-paylasti---1048911036.html
Sağlık Bakanı Koca, Rize'de çay bahçesinde aşılama işlemini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, Rize'de çay bahçesinde aşılama işlemini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Rize’de ekiplerin aşı serüvenin yer aldığı bir video paylaştı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T02:34+0300
2021-09-15T02:36+0300
koronavirüs
rize
çay
fahrettin koca
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044164053_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_26d8f9ed2afb29ab508784f1f0afe832.jpg
Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 17 Mayıs 2021 itibariyle açılan yaş çay sezonu nedeniyle aşı olamayan çay üreticilerine bulundukları yerlerde Kovid-19 aşısı hizmeti verilmeye başlandı.Çay bahçelerine kadar giden Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çay müstahsilleri birer birer aşı hizmetinden yararlandırıldı.O anları ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, “Müziği, çay bahçeleri ve aşı hikayeleriyle Rize” ifadeleriyle paylaştı.
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044164053_66:0:1134:801_1920x0_80_0_0_9d81fc22d6cfd845aa9f5ffb1e88ded0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rize, çay, fahrettin koca, koronavirüs aşısı

Sağlık Bakanı Koca, Rize'de çay bahçesinde aşılama işlemini paylaştı

02:34 15.09.2021 (güncellendi: 02:36 15.09.2021)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Rize’de ekiplerin aşı serüvenin yer aldığı bir video paylaştı.
Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 17 Mayıs 2021 itibariyle açılan yaş çay sezonu nedeniyle aşı olamayan çay üreticilerine bulundukları yerlerde Kovid-19 aşısı hizmeti verilmeye başlandı.
Çay bahçelerine kadar giden Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çay müstahsilleri birer birer aşı hizmetinden yararlandırıldı.
O anları ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, “Müziği, çay bahçeleri ve aşı hikayeleriyle Rize” ifadeleriyle paylaştı.
500000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:55Bursa'da bir adam 20 metre yüksekliğindeki direğe çıkıp uyudu
02:53Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşıdan kimseye zarar gelmez
02:37Fukuşima’da radyoaktif suyu arıtan neredeyse tüm filtreler arızalandı
02:34Sağlık Bakanı Koca, Rize'de çay bahçesinde aşılama işlemini paylaştı
02:33Kadıköy'de cami yakma girişimi: Şüpheli aranıyor
02:28New York'taki sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren uygulamayı durduruldu
02:0970 yaşındaki Rus gezgin, Şili’den Avustralya’ya güneş enerjisiyle çalışan katamaranla geçecek
02:04Kiev'den yeni fikir: Rus gemilerini topluca imha etmek için mayın silahları geliştirmeliyiz
02:02Türkiye’de Rus ödeme sistemi Mir’in popülerliği artıyor
01:52İstanbul'da bir kadın sokakta tartıştığı adam tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü
01:51Para cezası bin çalışanının aşı olmasını sağladı
01:37ABD Dışişleri Bakanı Blinken: El-Kaide’nin çok gerilediği istihbaratını aldık
01:36THY günlük 1263 seferle Avrupa'da ikinci sırayı aldı
01:29Koronavirüs geçiren Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in hayati tehlikesi devam ediyor
01:12Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalandı: 'Cenazeden dönüyordum'
01:08Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Ronaldo yeni rekorlara imza attı
01:02Yokuş aşağı kayan bebek arabası 3 metre yüksekten apartman bahçesine düştü
01:01Manchester United'ı Ronaldo da kurtaramadı
00:49Muharrem İnce: iPhone 13'ün 11 bin 706 lirası vergi
00:41Arizona, zorunlu aşılama nedeniyle ABD idaresine dava açıyor