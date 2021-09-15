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Şahsiyet’in Meksika uyarlaması seyirciyle buluşuyor
© Fotoğraf : HBO MaxŞahsiyet Meksika
© Fotoğraf : HBO Max
Puhutv'nin orijinal dizisi Şahsiyet’in Meksika uyarlamasından tanıtımı yayınlandı. Asesino del Olvido Ekim’de seyirciyle buluşacak.
Meksika yapımı ve ünlü aktör Damián Alcázar ile genç aktris Paulina Gaitán'ın başrolde olduğu yeni Max Original dizisi Asesino del Olvido önümüzdeki Ekim ayında HBO Max'te yayınlanacak.
El octubre llega a @HBOMaxLA #AsesinoDelOlvido serie dirigida por @ErContreras y @jorgemichelgrau— Alebrije Producciones (@AlebrijeCine) September 9, 2021
protagonizada por #DamianAlcazar, @paugaitan @erikhayser @Dolores_Heredia @luigggibert @aribrickman @lazacarias @armandohoficial y @JanaRaluy pic.twitter.com/6htwlHfg0x
Şahsiyet'in senaryo yazarı Hakan Günday ve yönetmeni Onur Saylak’ın da uyarlamasına katkıda bulunduğu 10 bölümlük dizinin tüm Amerika ve İspanya dışındaki ülkeler için distribütörlüğünü ise Madd Entertainment üstlenecek.
NTV'nin aktardığı haberde, uluslararası Emmy ödülü sahibi, Türkiye' de El Chapo dizisiyle bilinen Meksikalı yönetmen Ernesto Contreras ve Jorge Michel Grau tarafından çekilen dizi Alzheimer teşhisi konan Pascual León’un (Alcázar) geçmişte yaşanan bir suçun peşine düşmesi ve bu esnada gizemli ölümlerin faillerini araştıran Jimena (Gaitan) ile yollarının kesişmesini anlatacak.
NTV'nin aktardığı haberde, uluslararası Emmy ödülü sahibi, Türkiye' de El Chapo dizisiyle bilinen Meksikalı yönetmen Ernesto Contreras ve Jorge Michel Grau tarafından çekilen dizi Alzheimer teşhisi konan Pascual León’un (Alcázar) geçmişte yaşanan bir suçun peşine düşmesi ve bu esnada gizemli ölümlerin faillerini araştıran Jimena (Gaitan) ile yollarının kesişmesini anlatacak.
Meksika’nın dünya televizyonlarında başarılı yapımlarda yer almış çok sevilen ödüllü oyuncusu Damián Alcázar, Türkiye’de A Wonderful World, The Perfect Dictatorship, The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, The Dandy, ve Narcos gibi çok sevilen projelerdeki başarılı oyunculuğuyla tanınıyor.