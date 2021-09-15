https://tr.sputniknews.com/20210915/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-ronaldo-yeni-rekorlara-imza-atti-1048909320.html

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Ronaldo yeni rekorlara imza attı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Ronaldo yeni rekorlara imza attı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında ilk hafta maçları sona erdi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T01:08+0300

2021-09-15T01:08+0300

2021-09-15T01:08+0300

yaşam

cristiano ronaldo

uefa şampiyonlar ligi

rekor

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Günün öne çıkan E Grubu maçında Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 34. dakikada Thomas Müller, 56 ve 85. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle 3-0 yendi.Milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, G Grubu maçında ağırladığı Wolfsburg ile 0-0 berabere kaldı.H Grubu'nda son şampiyon Chelsea, sahasında Zenit'i 69. dakikada Romelu Lukaku'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-0Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-3Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya): 2-2Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 0-0Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya): 0-3Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya): 1-0Ronaldo'dan yeni rekorAvrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında TSİ 19.45'te oynanan Young Boys-Manchester United ve Sevilla-Salzburg maçları sona erdi.İsviçre ekibi Young Boys, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı ağırladığı F Grubu mücadelesini 2-1 kazandı. Konuk takımın golünü 13. dakikada Cristiano Ronaldo, Young Boys'un gollerini 66. dakikada Nicolas Moumi Ngamaleu ve 90+5. dakikada Jordan Siebatcheu attı. Manchester ekibinde Aaron Wan-Bissaka, 35. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Öte yandan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde birçok rekora imza attı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 177. maçına çıkan Ronaldo, turnuvanın en fazla forma giyen ismi İspanyol Iker Casillas'ın rekorunu egale etti.Turnuvada 36 farklı takıma gol atan Portekizli yıldız, bu alanda Arjantinli Lionel Messi'yi de yakaladı."Devler Ligi"nde üst üste 17 sezondur fileleri havalandıran Ronaldo, Karim Benzema ve Messi ile paylaştığı 16 sezonluk rekoru geride bıraktı.Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer futbolcusu Ronaldo, gol sayısını da 135'e çıkardı.

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cristiano ronaldo, uefa şampiyonlar ligi, rekor