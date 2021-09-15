https://tr.sputniknews.com/20210915/selcuk-bayraktar-ilk-yerli-ihanin-gelisim-surecini-anlatti-1048940380.html

Selçuk Bayraktar, ilk yerli İHA'nın gelişim sürecini anlattı

Selçuk Bayraktar, ilk yerli İHA'nın gelişim sürecini anlattı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ilk yerli iHA'nın gelişim sürecini anlattı. Bayraktar, ilk özgün milli İHA'nın 16 yıl önce uçtuğunu söyledi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T21:07+0300

2021-09-15T21:07+0300

2021-09-15T21:07+0300

savunma

selçuk bayraktar

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki geleceğini Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de değerlendirdi.Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:"İlk milli özgün İHA, ama en ufak sınıfta. 16 yıl önce. Maket uçak gibi bir şey ama otomatik uçuyor. O zamanlar o drone'lar bile ortada yok daha. Henüz dünyada araştırma konusu. Baykar bir aile girişimi, eski bir firma. Bu alanda çalışmaya başlaması 2003 gibi.İlk milli özgün İHA, ama en ufak sınıfta. 16 yıl önce. Maket uçak gibi bir şey ama otomatik uçuyor. O zamanlar o dronelar bile ortada yok daha. Henüz dünyada araştırma konusu. Baykar bir aile girişimi, eski bir firma. Bu alanda çalışmaya başlaması 2003 gibi.Benim uzmanlık alanım insansız hava araçlarının beyin sistemlerinin geliştirilmesi üzerine. Burada tümüyle milli tasarım bir hava aracı. En önemli kısmı içindeki beyni, o ilk defa yerli olarak yapılmış oluyor. Orada teknik olarak ilk defa böyle bir program uygulanıyor. Öncesinde yurtdışından tedarik etme var."

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selçuk bayraktar