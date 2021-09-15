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https://tr.sputniknews.com/20210915/selvi-chp-genel-merkezinde-imamoglunu-yavas-yakti-deniyor-1048915704.html
Selvi: CHP Genel Merkezi'nde 'İmamoğlu'nu Yavaş yaktı' deniyor
Selvi: CHP Genel Merkezi'nde 'İmamoğlu'nu Yavaş yaktı' deniyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, ötesi yok" açıklamasını... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T09:28+0300
2021-09-15T09:28+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
seçim
mansur yavaş
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
abdulkadir selvi
ekrem imamoğlu
millet ittifakı
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Millet İttifakı'nda süren çalışmaları değerlendirdi. Anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında en çok oy alan iki isim olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön plana çıktığını hatırlatan Selvi, şunları kaydetti:"Ancak Mansur Yavaş’ın, cumhurbaşkanı adaylığını düşünmediğini, bir dönem daha Ankara’ya hizmet etmek istediğini açıklamasından sonra gözler İmamoğlu’na çevrilmişti. Ekrem İmamoğlu da, 'Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok' diye açıklama yapmak durumunda kalmıştı. İmamoğlu’nun bu açıklamasının, CHP Genel Merkezi’nde 'Geri adım atmak zorunda kaldı' şeklinde değerlendirildiği söyleniyor. 'Mansur Yavaş, aday olmayacağını açıklayınca İmamoğlu da açıklama yapmak zorunda kaldı. Ekrem İmamoğlu’nu Mansur Yavaş yaktı' değerlendirilmesi yapılıyor."Model önerisiSelvi, 2023 seçimlerine gidilirken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla birlikte 2 yıl içinde parlamenter sisteme dönüleceğine dair bir deklerasyon yayınlayacağını hatırlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adayının yetkilerini Meclis'e devretmeyi kabul edecek biri olması gerektiğini vurguladığını belirten Selvi, şöyle devam etti:"Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının 'Beni seçerseniz ben yetkilerimi devredeceğim. İcra yetkisi Başbakan’da ve hükümette olacak. Ben güçlü bir başkan olarak ülkeyi yönetmeyeceğim. Bunun için desteğinizi istiyorum' diye seçmenlerden oy istemek ne kadar ikna edici olacak, bilemiyorum. Ama Millet İttifakı’nın ortak adayı tam anlamıyla bunu vaat edecek.'Cumhurbaşkanını meclis seçsin'Hatta Kılıçdaroğlu’nun '2 yıl içinde Anayasa’yı değiştirip parlamenter sisteme dönelim. Yeni cumhurbaşkanını Meclis seçsin. Buna hazırım' diyebileceği söyleniyor.Demirtaş ve Sancar'ın açıklamalarıSelahattin Demirtaş kısa bir süre önce HDP kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı. Bu kez de, 'Peşinen söyleyelim, HDP’yi ciddiye almayanlar, demokrasiyi stratejik bir hedefe ve programa dönüştürmeyenler kaybeder' diye uyarıda bulundu. Demirtaş, Millet İttifakı’na sopayı gösterirken Mithat Sancar havucu tutuyor. Sancar, ısrarla muhalefetle ortak cumhurbaşkanı adayını konuşmaya hazır olduklarını açıklıyor. HDP, cumhurbaşkanı adayının belirlendiği süreçte söz sahibi olmak istiyor. Eğer HDP o masada yer alırsa, ibre tekrar İmamoğlu’na dönebilir.Muhalefet hangi modeli denerse denesin, kimi aday gösterirse göstersin HDP’siz seçim kazanması mümkün görünmüyor. HDP’nin yüzde 10’luk blok oyu belirleyici olacak.Son durumMillet İttifakı’nın, cumhurbaşkanlığı seçimine ortak adayla girmesi modeli ön planda geliyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun geri adım atmasından sonra Kılıçdaroğlu ismi öne çıktı. Ancak henüz adayların belirlenme sürecine girilmediğinin altını çizmek gerekiyor. O gün geldiğinde birçok sürprize hazır olmak gerekiyor."
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chp, kemal kılıçdaroğlu, seçim, mansur yavaş, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, millet ittifakı

Selvi: CHP Genel Merkezi'nde 'İmamoğlu'nu Yavaş yaktı' deniyor

09:28 15.09.2021
© DHAEkrem İmamoğlu - Mansur Yavaş
Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© DHA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, ötesi yok" açıklamasını değerlendirdi. Selvi, CHP Genel Merkezi’nde "Mansur Yavaş, aday olmayacağını açıklayınca İmamoğlu da açıklama yapmak zorunda kaldı. İmamoğlu’nu Yavaş yaktı" diye konuşulduğunu ileri sürdü.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Millet İttifakı'nda süren çalışmaları değerlendirdi.
Anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında en çok oy alan iki isim olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön plana çıktığını hatırlatan Selvi, şunları kaydetti:
"Ancak Mansur Yavaş’ın, cumhurbaşkanı adaylığını düşünmediğini, bir dönem daha Ankara’ya hizmet etmek istediğini açıklamasından sonra gözler İmamoğlu’na çevrilmişti. Ekrem İmamoğlu da, 'Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok' diye açıklama yapmak durumunda kalmıştı. İmamoğlu’nun bu açıklamasının, CHP Genel Merkezi’nde 'Geri adım atmak zorunda kaldı' şeklinde değerlendirildiği söyleniyor. 'Mansur Yavaş, aday olmayacağını açıklayınca İmamoğlu da açıklama yapmak zorunda kaldı. Ekrem İmamoğlu’nu Mansur Yavaş yaktı' değerlendirilmesi yapılıyor."

Model önerisi

Selvi, 2023 seçimlerine gidilirken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla birlikte 2 yıl içinde parlamenter sisteme dönüleceğine dair bir deklerasyon yayınlayacağını hatırlattı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adayının yetkilerini Meclis'e devretmeyi kabul edecek biri olması gerektiğini vurguladığını belirten Selvi, şöyle devam etti:
"Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının 'Beni seçerseniz ben yetkilerimi devredeceğim. İcra yetkisi Başbakan’da ve hükümette olacak. Ben güçlü bir başkan olarak ülkeyi yönetmeyeceğim. Bunun için desteğinizi istiyorum' diye seçmenlerden oy istemek ne kadar ikna edici olacak, bilemiyorum. Ama Millet İttifakı’nın ortak adayı tam anlamıyla bunu vaat edecek.

'Cumhurbaşkanını meclis seçsin'

Hatta Kılıçdaroğlu’nun '2 yıl içinde Anayasa’yı değiştirip parlamenter sisteme dönelim. Yeni cumhurbaşkanını Meclis seçsin. Buna hazırım' diyebileceği söyleniyor.

Demirtaş ve Sancar'ın açıklamaları

Selahattin Demirtaş kısa bir süre önce HDP kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı. Bu kez de, 'Peşinen söyleyelim, HDP’yi ciddiye almayanlar, demokrasiyi stratejik bir hedefe ve programa dönüştürmeyenler kaybeder' diye uyarıda bulundu. Demirtaş, Millet İttifakı’na sopayı gösterirken Mithat Sancar havucu tutuyor. Sancar, ısrarla muhalefetle ortak cumhurbaşkanı adayını konuşmaya hazır olduklarını açıklıyor. HDP, cumhurbaşkanı adayının belirlendiği süreçte söz sahibi olmak istiyor. Eğer HDP o masada yer alırsa, ibre tekrar İmamoğlu’na dönebilir.
Muhalefet hangi modeli denerse denesin, kimi aday gösterirse göstersin HDP’siz seçim kazanması mümkün görünmüyor. HDP’nin yüzde 10’luk blok oyu belirleyici olacak.

Son durum

Millet İttifakı’nın, cumhurbaşkanlığı seçimine ortak adayla girmesi modeli ön planda geliyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun geri adım atmasından sonra Kılıçdaroğlu ismi öne çıktı. Ancak henüz adayların belirlenme sürecine girilmediğinin altını çizmek gerekiyor. O gün geldiğinde birçok sürprize hazır olmak gerekiyor."
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