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https://tr.sputniknews.com/20210915/siirtte-bekcilere-mukavemetten-gozaltina-alinan-4-supheli-tutuklandi-1048934559.html
Siirt'te bekçilere mukavemetten gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Siirt'te bekçilere mukavemetten gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Siirt'te bekçilere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T17:40+0300
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türkiye
siirt
bekçi
siirt il emniyet müdürlüğü
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tınaztepe Mahallesi Süveyka Meydanı civarında devriye gezen ve kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan T.Ö. V.K. M.S.U. ve Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
türkiye
siirt
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siirt, bekçi, siirt il emniyet müdürlüğü

Siirt'te bekçilere mukavemetten gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

17:40 15.09.2021 (güncellendi: 17:42 15.09.2021)
© AAgözaltı
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA
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Siirt'te bekçilere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tınaztepe Mahallesi Süveyka Meydanı civarında devriye gezen ve kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan T.Ö. V.K. M.S.U. ve Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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