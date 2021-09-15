https://tr.sputniknews.com/20210915/siirtte-bekcilere-mukavemetten-gozaltina-alinan-4-supheli-tutuklandi-1048934559.html

Siirt'te bekçilere mukavemetten gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Siirt'te bekçilere mukavemetten gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Siirt'te bekçilere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T17:40+0300

2021-09-15T17:40+0300

2021-09-15T17:42+0300

türkiye

siirt

bekçi

siirt il emniyet müdürlüğü

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tınaztepe Mahallesi Süveyka Meydanı civarında devriye gezen ve kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan T.Ö. V.K. M.S.U. ve Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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siirt, bekçi, siirt il emniyet müdürlüğü