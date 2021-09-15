https://tr.sputniknews.com/20210915/sivil-trafik-polislerinden-arap-turist-kiyafetleriyle-denetim-taksicilere-ceza-yagdi-1048931297.html

Sivil trafik polislerinden denetim: Taksicilere ceza yağdı

Sivil trafik polislerinden denetim: Taksicilere ceza yağdı

İstanbul Eminönü'nde sivil trafik polisleri Arap turist kılığında bindikleri taksilerde denetim gerçekleştirdi. Denetimde, kısa mesafe gitmek isteyenleri araca... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T16:22+0300

2021-09-15T16:22+0300

2021-09-15T16:24+0300

türkiye

trafik

ceza

taksi

taksici

trafik polisi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Eminönü’nde taksilere Arap turist kılığında binen sivil ekipler, kurallara uymayan sürücüleri denetim noktasına çekti. Denetimde taksicilere taksimetre açmamaktan 652 TL, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 314 TL, emniyet kemeri takmamak, sigara içmek ve kısa mesafeye yolcu almamaktan 144’er TL cezai işlem uygulandı. Taksi şoförleri yaptıklarını kabul etmese de cezadan kaçamadı.'Cezası olduğunu biliyorum ama ne yapalım'Sigara içmekten dolayı ceza yiyen taksi şoförü Ergün Çelik, “Müşteriyi indirdikten sonra sigara içtik. Cezası olduğunu biliyorum ama ne yapalım? Kaç para yazarlarsa artık o kadar ceza yiyeceğiz” dedi.'Kısa mesafe yolcu almıyorlar'Kurallara uymayan taksicilerle ilgili konuşan taksi şoförü Aydın Önder, “İçimizde maalesef yapanlar var. Özellikle bu bölge çok yoğun olduğu için kısa mesafe yolcu almıyorlar. Denetimlerin yapılması lazım” diye konuştu.'Pazarlık yapıyorlar'Taksiye binen sivil polislerle pazarlık yapan taksici Erdal Özlem, “Ben taksimetreyi açacaktım. Bir şey demediler. Pazarlık yapıyorlar. Ben de bir şey demedim. Pazarlık yapıyorlar. Yapacağı 25-30 lira. Eminönü’nden Taksim’e gideceklerini söylediler. 25-30 lira deyince onlar da ‘Tamam’ dedi. Bende bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.'Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum'Her zaman taksimetreyi açtığını söyleyen Özlem, “Kameraları gördüğüm halde normal şekilde aldım. Taksim ne yazar diye Arapça konuşuyorlardı. Dolar istemedim. Fahiş fiyat uygulamadım. Taksimetre istemedi. Açmam gerekiyor. O zaman da arabaya binmiyorlar. Almadığımızda ekmek parası kazanamıyoruz. Böyle bir tuzak kurulmaz. Hepinizin koşarak geldiğini gördüğümde taksimetreye basmayı bilmiyor muydum? Biliyordum. Fahiş fiyat istediysem bin lira da bin 500 lira da kessin. Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum” dedi.

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trafik, ceza, taksi, taksici, trafik polisi