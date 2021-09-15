https://tr.sputniknews.com/20210915/sosyal-medya-fenomeni-pucca-icin-hapis-talebi-1048933501.html
Sosyal medya fenomeni 'Pucca' için hapis talebi
Sosyal medya fenomeni 'Pucca' için hapis talebi
Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle geçtiğimiz aylarda gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan ‘Pucca’ olarak bilinen... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T17:04+0300
2021-09-15T17:04+0300
2021-09-15T17:04+0300
sosyal medya
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
yıldırım ulupınar
pucca
sosyal medya fenomeni
pınar yıldırım
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pucca olarak bilinen sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım'ın sosyal medya hesabı aracılığıyla halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamaya yönelik paylaşımlar yaptığının ihbar edildiği belirtildi.Aşağılamaya yönelik olduğu iddia edildiSözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, ihbarın ardından soruşturma başlatıldığının belirtildiği iddianamede, dosya içerisinde bulunan ihbar evrakı ve emniyet araştırma raporu içeriğine göre Yıldırım'ın söz konusu suça yönelik paylaşım yaptığı kaydedildi. İddianamede, Yıldırım'ın 19 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı paylaşımında, “O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum…” şeklindeki ifade kullandığına yer verildi.'Suç işleme kastım yok'‘Pucca' olarak bilinen Yıldırım'ın ifadesinde soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını, o dönem eski eşi Osman Karagöz ile evli olduğunu, eski eşinin Twitter isimli sosyal medya sitesinde kendisini kastederek ‘sabahtan akşama kadar eşcinselli film izliyor' diye bir paylaşım yaptığını söylediğine yer verildi. Yıldırım'ın paylaşımının buna istinaden olduğunu, karşılıklı atışmalar olduğunu ve bunun dışında bir amacı olmadığını, o dönemde tweet'in tepki almadığını, buradan yanlış bir çıkarım yapıldığını, suç işleme kastının olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı.1 yıla kadar hapsi istendiSavcılık, Yıldırım'ın soruşturma konusu paylaşımı aşağılama kastıyla yaptığının anlaşıldığını belirterek, “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.
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sosyal medya, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, yıldırım ulupınar, pucca, sosyal medya fenomeni, pınar yıldırım
Sosyal medya fenomeni 'Pucca' için hapis talebi
Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle geçtiğimiz aylarda gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan ‘Pucca’ olarak bilinen sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pucca olarak bilinen sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım'ın sosyal medya hesabı aracılığıyla halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamaya yönelik paylaşımlar yaptığının ihbar edildiği belirtildi.
Aşağılamaya yönelik olduğu iddia edildi
Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine
göre, ihbarın ardından soruşturma başlatıldığının belirtildiği iddianamede, dosya içerisinde bulunan ihbar evrakı ve emniyet araştırma raporu içeriğine göre Yıldırım'ın söz konusu suça yönelik paylaşım yaptığı kaydedildi. İddianamede, Yıldırım'ın 19 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı paylaşımında, “O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum…
” şeklindeki ifade kullandığına yer verildi.
'Suç işleme kastım yok'
‘Pucca' olarak bilinen Yıldırım'ın ifadesinde
soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını, o dönem eski eşi Osman Karagöz ile evli olduğunu, eski eşinin Twitter isimli sosyal medya sitesinde kendisini kastederek ‘sabahtan akşama kadar eşcinselli film izliyor' diye bir paylaşım yaptığını söylediğine yer verildi. Yıldırım'ın paylaşımının buna istinaden olduğunu, karşılıklı atışmalar olduğunu ve bunun dışında bir amacı olmadığını, o dönemde tweet'in tepki almadığını, buradan yanlış bir çıkarım yapıldığını, suç işleme kastının olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini
söylediği aktarıldı.
1 yıla kadar hapsi istendi
Savcılık, Yıldırım'ın soruşturma konusu paylaşımı aşağılama kastıyla yaptığının anlaşıldığını belirterek, “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.