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Taksilerde değişiklik: Yaş sınırı 65’ten 68’e yükseltildi
Taksilerde değişiklik: Yaş sınırı 65’ten 68’e yükseltildi
Ticari araç kullanan şoförler için yaş sınırı 65’ten 68’e yükseltildi. Bu gelişmeden sadece ticari taksi kullanan şoförler yararlanabilecek. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T09:07+0300
2021-09-15T09:06+0300
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taksi
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İstanbul’da bulunan 18 bine yakın ticari taksiyi ilgilendiren gelişme yaşandı. Bundan sonra azami şoför olma yaşı 65’ten 68’e çıkarıldı.Ticari taksilere yönelik yeni gelişmeyi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu duyurdu.Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, Aksu, ticari taksi satın alma ve şoför olma yaşının 65’ten 68’e yükseldiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile birlikte bundan sonra 65 olan ticari taksi satın alma ve şoför olma yaş haddi 68’e çıkmış oldu.Çalışmak isteyenler rapor alacakTicari takside çalışmak isteyen 65-68 yaş aralığındaki şoförler her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu alarak ticari taksi kullanabilecek.69 yaşından gün alanlar kullanamayacak69 yaşından gün almış kişiler ticari taksilerde şoförlük yapamayacak. Genelge kapsamında 69 yaşından gün alanların şoförlük yapamayacağı belirtildi.İTEO Başkanı Aksu’nun mesajı şöyle:"Değerli meslektaşlarımız; Ticari taksi alımı için ve şoförlük yapabilmek için 65 olan yaş şartı 68 olarak değiştirilmiştir. 69 yaşından gün alanlar bu genelgeden faydalanamayacaktır. 65-68 yaş arası çalışmak isteyenler, her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu almak zorundadırlar. Bu talebimizi dikkate alarak gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza esnafımız adına teşekkür ederiz. Hayırlı işler."
https://tr.sputniknews.com/20210914/ibb-ulasim-daire-baskani-istanbulun-yarisi-taksiye-binmeye-korkuyor-1048892929.html
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taksi

Taksilerde değişiklik: Yaş sınırı 65’ten 68’e yükseltildi

09:07 15.09.2021
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Onur Özovalı
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Ticari araç kullanan şoförler için yaş sınırı 65’ten 68’e yükseltildi. Bu gelişmeden sadece ticari taksi kullanan şoförler yararlanabilecek.
İstanbul’da bulunan 18 bine yakın ticari taksiyi ilgilendiren gelişme yaşandı. Bundan sonra azami şoför olma yaşı 65’ten 68’e çıkarıldı.

Ticari taksilere yönelik yeni gelişmeyi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu duyurdu.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, Aksu, ticari taksi satın alma ve şoför olma yaşının 65’ten 68’e yükseldiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile birlikte bundan sonra 65 olan ticari taksi satın alma ve şoför olma yaş haddi 68’e çıkmış oldu.

Çalışmak isteyenler rapor alacak

Ticari takside çalışmak isteyen 65-68 yaş aralığındaki şoförler her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu alarak ticari taksi kullanabilecek.
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69 yaşından gün alanlar kullanamayacak

69 yaşından gün almış kişiler ticari taksilerde şoförlük yapamayacak. Genelge kapsamında 69 yaşından gün alanların şoförlük yapamayacağı belirtildi.

İTEO Başkanı Aksu’nun mesajı şöyle:

"Değerli meslektaşlarımız; Ticari taksi alımı için ve şoförlük yapabilmek için 65 olan yaş şartı 68 olarak değiştirilmiştir. 69 yaşından gün alanlar bu genelgeden faydalanamayacaktır. 65-68 yaş arası çalışmak isteyenler, her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu almak zorundadırlar. Bu talebimizi dikkate alarak gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza esnafımız adına teşekkür ederiz. Hayırlı işler."
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