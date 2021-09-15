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https://tr.sputniknews.com/20210915/talibanin-disisleri-bakani-vekili-muttaki-turkiye-ile-iyi-iliskiler-kurmak-istediklerini-belirtti-1048914668.html
Taliban'ın Dışişleri Bakanı Vekili Muttaki, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti
Taliban'ın Dışişleri Bakanı Vekili Muttaki, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti
Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, ilk kez düzenlediği basın toplantısnda "Türkiye'den beklentimiz Afganistan... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T07:35+0300
2021-09-15T07:35+0300
dünya
afganistan
taliban
açıklama
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Afganistan'da Taliban* geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.Muttaki, başkent Kabil'de Dışişleri Bakanlığı toplantı salonunda ilk kez düzenlediği basın toplantısında, diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.Türk makamlarıyla irtibat halinde olduklarını dile getiren Muttaki, ''Türkiye'den beklentimiz Afganistan halkının yanında olması ve Afganistan'ın altyapı çalışmalarına, özellikle Kabil havalimanının yeniden inşa edilmesi konusunda yardım etmesi. Bu konularda Türkiye ile irtibat halindeyiz. En yakın zamanda görüşmelerimiz sonuçlanabilir" diye konuştu.Afganistan'a 1 milyar dolar yardım sözüİsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 'Afganistan’daki İnsani Durum' konulu uluslararası konferansa değinen Muttaki, bu konferansta Afganistan'a 1.1 milyar dolardan fazla bağış sözü verilmesini olumlu karşıladıklarını belirterek teşekkür etti.Muttaki, Taliban'ın, bağış yapan ülkelerle iş birliği yapacağını ve bu yardımların şeffaf bir şekilde dağıtılacağını vurguladı.Ayrıca Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankasını, Afganistan'ın kalkınması için yardım etmeye çağıran Muttaki, "Afganistan'a ait paraların ABD tarafında bloke edilmesi acımasız bir harekettir. İnsani meseleler siyasetle ilişkilendirilmemesi gerekiyor" dedi.ABD birliklerinin güvenli bir şekilde Afganistan'dan çekilmesini sağladıklarını dile getiren Emirhan Muttaki, ancak ABD'nin kendilerine teşekkür etmek yerine Afganistan'ın rezervlerini dondurduğunu bildirdi.Muttaki, ABD dahil tüm ülkelerle iyi ikili ilişkiler kurmak istediklerini, ABD'nin Afganistan'a baskı yapmaması gerektiğini vurguladı.Taliban'ın, ülkenin ekonomik durumunu iyileştirmek için Afganistan'daki yatırım fırsatlarını artıracağını ifade eden Muttaki, bu konuda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.Muttaki, Taliban geçici hükümetinin kurulması konusunda çoğu ülkenin olumlu tepki verdiğini ancak az sayıda ülkeden olumsuz tepki geldiğini sözlerine ekledi.* Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü
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afganistan, taliban, açıklama

Taliban'ın Dışişleri Bakanı Vekili Muttaki, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti

07:35 15.09.2021
© AAAfganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA
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Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, ilk kez düzenlediği basın toplantısnda "Türkiye'den beklentimiz Afganistan halkının yanında olması ve Afganistan'ın altyapı çalışmalarına özellikle Kabil havalimanının yeniden inşa edilmesi konusunda yardım etmesi" dedi.
Afganistan'da Taliban* geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

Muttaki, başkent Kabil'de Dışişleri Bakanlığı toplantı salonunda ilk kez düzenlediği basın toplantısında, diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

Türk makamlarıyla irtibat halinde olduklarını dile getiren Muttaki, ''Türkiye'den beklentimiz Afganistan halkının yanında olması ve Afganistan'ın altyapı çalışmalarına, özellikle Kabil havalimanının yeniden inşa edilmesi konusunda yardım etmesi. Bu konularda Türkiye ile irtibat halindeyiz. En yakın zamanda görüşmelerimiz sonuçlanabilir" diye konuştu.

Afganistan'a 1 milyar dolar yardım sözü

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 'Afganistan’daki İnsani Durum' konulu uluslararası konferansa değinen Muttaki, bu konferansta Afganistan'a 1.1 milyar dolardan fazla bağış sözü verilmesini olumlu karşıladıklarını belirterek teşekkür etti.

Muttaki, Taliban'ın, bağış yapan ülkelerle iş birliği yapacağını ve bu yardımların şeffaf bir şekilde dağıtılacağını vurguladı.

Ayrıca Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankasını, Afganistan'ın kalkınması için yardım etmeye çağıran Muttaki, "Afganistan'a ait paraların ABD tarafında bloke edilmesi acımasız bir harekettir. İnsani meseleler siyasetle ilişkilendirilmemesi gerekiyor" dedi.

ABD birliklerinin güvenli bir şekilde Afganistan'dan çekilmesini sağladıklarını dile getiren Emirhan Muttaki, ancak ABD'nin kendilerine teşekkür etmek yerine Afganistan'ın rezervlerini dondurduğunu bildirdi.

Muttaki, ABD dahil tüm ülkelerle iyi ikili ilişkiler kurmak istediklerini, ABD'nin Afganistan'a baskı yapmaması gerektiğini vurguladı.

Taliban'ın, ülkenin ekonomik durumunu iyileştirmek için Afganistan'daki yatırım fırsatlarını artıracağını ifade eden Muttaki, bu konuda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Muttaki, Taliban geçici hükümetinin kurulması konusunda çoğu ülkenin olumlu tepki verdiğini ancak az sayıda ülkeden olumsuz tepki geldiğini sözlerine ekledi.
* Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü
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