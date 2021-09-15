https://tr.sputniknews.com/20210915/tff-kuntz-konusunda-kararini-verdi-1048935967.html

TFF, Kuntz konusunda kararını verdi

TFF, Kuntz konusunda kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu oy çokluğu ile Stefan Kuntz'un teknik direktörlüğe getirilmesini kabul etti. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T18:26+0300

2021-09-15T18:26+0300

2021-09-15T18:35+0300

yaşam

stefan kuntz

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı haberde, İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca, bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü olduStefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecekAnlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi

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stefan kuntz, türkiye futbol federasyonu (tff)