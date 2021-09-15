TFF, Kuntz konusunda kararını verdi

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı haberde, İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca, bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü olduStefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecekAnlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi
Türkiye Futbol Federasyonu oy çokluğu ile Stefan Kuntz'un teknik direktörlüğe getirilmesini kabul etti.
Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı haberde, İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca, bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.
Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu
Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek
Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi