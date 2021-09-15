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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210915/thy-gunluk-1263-seferle-avrupada-ikinci-sirayi-aldi-1048909844.html
THY günlük 1263 seferle Avrupa'da ikinci sırayı aldı
THY günlük 1263 seferle Avrupa'da ikinci sırayı aldı
Türk Hava Yolları (THY), günlük 1263 sefer yaparak, Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T01:36+0300
2021-09-15T01:36+0300
2021-09-15T01:39+0300
ekonomi
avrupa
thy
uçuş
ryanair
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 6-12 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 171 bin 701 uçuş icra edildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 343 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu oldu.THY, günlük 1263 uçuşla 2. sırada yer alırken Easyjet 1090 seferle 3. sırayı aldı.Raporda, söz konusu tarihlerde icra edilen uçuşların pandemi dönemi öncesindeki 2019 istatistiklerinin yüzde 70,8’ine denk geldiği belirtildi.
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avrupa, thy, uçuş, ryanair
THY günlük 1263 seferle Avrupa'da ikinci sırayı aldı 01:36 15.09.2021 (güncellendi: 01:39 15.09.2021)
Türk Hava Yolları (THY), günlük 1263 sefer yaparak, Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (
EUROCONTROL), 6-12 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 171 bin 701 uçuş icra edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı
Ryanair, günlük 2 bin 343 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu oldu.
THY, günlük 1263 uçuşla
2. sırada
yer alırken
Easyjet 1090 seferle 3.
sırayı aldı.
Raporda, söz konusu tarihlerde icra edilen
uçuşların
pandemi dönemi öncesindeki 2019 istatistiklerinin yüzde 70,8’ine denk geldiği belirtildi.