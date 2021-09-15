https://tr.sputniknews.com/20210915/thy-gunluk-1263-seferle-avrupada-ikinci-sirayi-aldi-1048909844.html

THY günlük 1263 seferle Avrupa'da ikinci sırayı aldı

THY günlük 1263 seferle Avrupa'da ikinci sırayı aldı

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1263 sefer yaparak, Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T01:36+0300

2021-09-15T01:36+0300

2021-09-15T01:39+0300

ekonomi

avrupa

thy

uçuş

ryanair

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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 6-12 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 171 bin 701 uçuş icra edildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 343 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu oldu.THY, günlük 1263 uçuşla 2. sırada yer alırken Easyjet 1090 seferle 3. sırayı aldı.Raporda, söz konusu tarihlerde icra edilen uçuşların pandemi dönemi öncesindeki 2019 istatistiklerinin yüzde 70,8’ine denk geldiği belirtildi.

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2021

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avrupa, thy, uçuş, ryanair